스포츠조선

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해" ('1호가')

기사입력 2025-08-19 14:23


최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해…

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해…

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 최양락이 모발이식 후 휑한 뒤통수를 강제 공개 당했다.

19일 JTBC 측은 공식 SNS를 통해 "궁금해? 궁금한 건 보여줘야지! 모발이식 후 상태 강제 공개당한 최양락"이라며 '1호가 될 순 없어2' 영상을 공개했다.

영상 속 최양락의 딸은 "모발 수술한 거 잘 됐냐"면서 모발이식 시술 후 상태를 물었다.

이에 최양락은 "엄마가 하도 난리를 쳐서 심었다"고 했고, 그때 팽현숙은 "궁금하냐"면서 모발이식 후 최양락의 현재 상태를 공개하기 위해 자리에서 벌떡 일어났다.


최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해…
당황한 최양락은 공개를 거부한 채 연신 "여보"를 외치며 말렸지만, 팽현숙은 "가만히 있어봐라"며 결국 최양락의 뒤통수를 강제 공개했다.

모발이식 후 휑한 최양락의 뒤통수. 강제 뒤통수 공개에 최양락은 씁쓸한 표정을 지은 뒤, "그만해라. 사위 앞에서 창피하다"면서 품위있게 분노해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

4.

'송종국 딸' 송지아, KLPGA 프로골퍼 됐다..박연수 감격 "너무 잘하고 있어"

5.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

4.

'송종국 딸' 송지아, KLPGA 프로골퍼 됐다..박연수 감격 "너무 잘하고 있어"

5.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

2.

'에이스가 무너졌다' 한국계 교토국제고, 고시엔 2년 연속 우승 도전 → 8강 탈락

3.

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

4.

'출국도 미루고 KBO 타팀 이적 기다렸는데' 끝내 LG 떠난 가을 영웅, 빅리그 재도전

5.

'英매체 단독 보도' 황희찬 대반전, 울버햄튼 탈출 가능성..."팰리스 임대 영입 원해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.