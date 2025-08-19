스포츠조선

엘라스트(E'LAST), 'JUMF 2025 전주얼티밋뮤직페스티벌' 공연 성료!

기사입력 2025-08-19 15:30


엘라스트(E'LAST), 'JUMF 2025 전주얼티밋뮤직페스티벌' 공연…



- 화려한 무대부터 팬들과의 특별 이벤트까지! 뜻깊은 시간

- 완전체 등장에 전주 들썩! 현장은 뜨거운 환호로 가득 차… 만능 콘셉트돌의 위엄 입증

그룹 엘라스트(E'LAST)가 'JUMF 2025 전주얼티밋뮤직페스티벌' 공연을 성황리에 마무리했다.

보이그룹 엘라스트는 지난 15일(금), 전주에서 열린 2025 전주얼티밋뮤직페스티벌(JUMF) 무대에 올라 완성도 높은 퍼포먼스와 팬들과의 진솔한 소통으로 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

올해 10주년을 맞은 전주얼티밋뮤직페스티벌(JUMF)은 가요부터 힙합, 록, 밴드, 발라드, 인디 등 다양한 장르의 음악을 한자리에서 즐길 수 있는 한여름 전주의 대표적 공연이다.

이날 오후 4시부터 약 40분간 진행된 공연에서 엘라스트는 대표곡 'Crazy Train'을 비롯해 'NEVERLAND', 'Dangerous', 'Gotham', 'Fade Out', 'Aphrodite(아프로디테)', '나의 세상(Forever and one)'까지 총 7곡을 선보이며 무대를 압도했다. 엘라스트는 화려한 퍼포먼스로 현장을 찾은 관객들의 열띤 호응을 받으며 축제의 열기를 한껏 끌어올렸다.

공연 직후에는 팬 20명과의 대면 팬미팅이 진행돼 특별한 시간을 선사했다. 엘라스트는 팬들과 가까이서 눈을 맞추고 이야기를 나누며 진심 어린 소통을 전했고, 이어 행사장 내 홍보관으로 이동해 럭키드로우 이벤트에 참여하며 현장을 더욱 뜨겁게 달궜다. 현장 추첨을 통해 다양한 경품을 증정하는 등 유쾌하고 즐거운 분위기를 이어갔다.


이와 관련해 엘라스트는 "전주에서 팬들과 뜻깊은 시간을 보낼 수 있어 행복했다"며 "앞으로도 무대 위에서 더 좋은 모습으로 보답하겠다"라고 소감을 전했다.

한편, 지난 6월 미니 5집 'Versus' 활동을 마무리한 엘라스트는 앞으로도 다양한 온·오프라인 콘텐츠를 통해 팬들과 꾸준한 소통을 이어갈 예정이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

측근도 모르는 김종국 예비신부 정체…38세 CEO냐, 20세 연하 대기업女냐[SC이슈]

2.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

3.

조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('돌싱포맨')

4.

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해" ('1호가')

5.

윤종신 고1 딸, 성숙미+'169cm' 폭풍성장의 좋은 예..."엄마도 아빠도 닮아"

연예 많이본뉴스
1.

측근도 모르는 김종국 예비신부 정체…38세 CEO냐, 20세 연하 대기업女냐[SC이슈]

2.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

3.

조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('돌싱포맨')

4.

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해" ('1호가')

5.

윤종신 고1 딸, 성숙미+'169cm' 폭풍성장의 좋은 예..."엄마도 아빠도 닮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 굿바이' 눈물 펑펑 '망나니' 토트넘 동료, 또 울게 생겼네...프랭크 감독 방출 0순위

2.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

3.

'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이 김태형인데, 왜 같은 실수 반복되나

4.

한화, 대표이사 명의로 '장애인 좌석 변경' 사과문 발표…"책임 통감 → 장애인 시설 개선 작업 실시" [공식입장]

5.

[공식발표]'이제 직관 계획 세우셔도 됩니다' KBO 잔여 경기 일정 발표, 9월 30일 정규시즌 종료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.