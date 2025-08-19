'여왕의 집', 최고 시청률 12% X 전국 시청률 11.1% 자체 최고…

|
- '안방극장 활력소' 함은정, 기억상실증 연기→사이다 반격까지!
일일드라마 '여왕의 집'이 또다시 자체 최고 시청률을 경신했다.
지난 18일 방송된 KBS 2TV 일일드라마 '여왕의 집'(연출 홍은미, 홍석구 / 극본 김민주 / 제작 플라잉엔터테인먼트, 아센디오) 78회에서 마침내 강재인(함은정 분)과 김도윤(서준영 분)이 김도희(미람 분) 뺑소니 사건의 진범이 황기찬(박윤재 분)과 강세리(이가령 분)라는 사실을 알게 됐다.
앞서 교통사고를 당한 재인의 사망 소식은 시청자들에게 큰 충격을 안겼다. 그러나 이는 재인을 지키기 위한 도윤의 치밀한 계획으로 밝혀지며 반전을 선사했다. 이후 의식을 되찾은 재인은 기억상실증에 걸린 채 기찬의 집에 머물게 됐고, 이로 인해 기찬과 세리의 관계는 흔들리기 시작했다. 하지만 이는 모두 재인의 치밀한 복수극의 일부였다.
재인은 자신을 괴롭힌 기찬, 세리, 그리고 노숙자(이보희 분)에게 과거에 당했던 일을 고스란히 되돌리며 본격적인 반격에 나섰다. 기찬은 재인에게 완전히 휘둘렸고, 그녀의 모든 행동이 연기였다는 사실을 전혀 눈치채지 못했다. 이어 YL그룹에서 애타게 찾던 디자이너가 재인으로 밝혀지고, 동시에 자신이 속아왔음을 깨닫는 기찬의 모습은 통쾌함을 안겼다.
한편 '여왕의 집'은 재인의 복수 서사뿐만 아니라 다양한 이야기로 극의 몰입도를 높이고 있다. 정오성(김현균 분)과 강미란(강경헌 분)의 중년 로맨스부터 도유경(차민지 분)과 강승우(김현욱 분)의 풋풋한 관계까지 각양각색 로맨스가 설렘을 더하고 있는 것. 또한 치매를 앓는 최자영(이상숙 분), 뜻밖의 사고로 어린아이 지능을 갖게 된 황기만(강성민 분)의 모습 등 눈을 뗄 수 없는 에피소드가 긴장감을 고조시키고 있다.
이와 관련 '여왕의 집' 시청자들은 "로맨스, 복수극 등 다양한 볼거리가 많아서 좋아", "전개가 빨라서 좋다", "강재인의 본격적인 반격 사이다임", "와 드디어 뺑소니 진범을 알게 되네", "재인 도윤 얼른 잘 됐으면" 뜨거운 반응을 보였다.
한편 오늘(19일) 방송 예정이던 KBS 2TV 일일드라마 '여왕의 집' 79회는 프로야구 중계로 결방되며, 내일(20일) 저녁 7시 50분에 방송된다.