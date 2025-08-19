스포츠조선

김희선, 영재 딸 키운 비결 있었네..."대치동 하루 16번 라이딩"

기사입력 2025-08-19 18:10


김희선, 영재 딸 키운 비결 있었네..."대치동 하루 16번 라이딩"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 김희선이 딸을 위한 열혈 라이딩을 고백한다.

19일 오후 8시 50분에 방송되는 JTBC '한끼합쇼'에는 수능 D-100일을 맞이해 '수험생들의 아이돌' 일타강사 정승제가 출연한다.

대한민국 교육의 메카 '대치동'을 찾은 MC 김희선과 탁재훈은 정승제와 대치동 학원가에서 첫 만남을 가진다.

'대치 맘' 출신 김희선은 딸의 교육을 위해 하루에 16번까지 라이딩을 한 적도 있다고 털어놓으며 열혈 맘임을 인증할 뿐 아니라, 정승제에 대한 엄청난 팬심을 드러낸다.

이날 정승제는 본인도 강남 8학군 출신 '대치 키즈'라고 밝히며, 과거 수학 56점 맞던 학생에서 수학 '일타강사'가 되기까지의 스토리를 공개한다.

정승제는 김희선, 탁재훈과 대치동 학원가를 탐방하며 수능 D-100일 기념으로 수험생들을 위해 '수능 잘 보는 꿀팁'을 대방출한다. 또한, 수능을 앞둔 학생들과 고민상담을 진행하며 따뜻한 응원과 현실적인 조언을 전할 예정이다.

한편, '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 출연해 안성재 셰프의 극찬을 받으며 화제를 모은 '급식대가' 이미영 셰프가 이날 '한끼원정대'에 합류한다.

'한끼합쇼' 최초로 대단지 아파트에서 밥친구를 찾아 나선 가운데, 정승제는 "알아듣게 얘기해 주세요"라는 예상치 못한 답변을 듣고 충격에 빠졌다는데.


생애 최초로 강의 지적을 당한 정승제의 자세한 사연은 19일 오후 8시 50분 JTBC '한끼합쇼'에서 공개된다.

한편 김희선은 2006년 지인의 소개로 만나 지금의 남편 박주영과 1년간의 열애 끝에 2007년 10월 결혼했다, 슬하에 딸 연아 양을 두고 있다.

김희선의 딸 연아는 6세 이전에 영재 시험에서 만점을 맞거나 한두 개 틀린 것으로 알려져 있다. 현재는 생명공학을 전공으로 잡고 미국 LA에 있는 고등학교에 입학해 유학 중이다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해" ('1호가')

2.

차은우, '설거지 담당' 군생활 목격담 "빡빡머리인데도 잘생겨, 조교가 통제"[SC이슈]

3.

'음주뺑소니' 김호중, 출소 1여년 앞두고..국내 유일 민영교도소 이감[SC이슈]

4.

악뮤 이수현, 위고비 의혹에 입열었다 "마라탕 참고 운동, 억울하다"

5.

53세 윤정수 ♥12살 연하 아내 최초 공개…필라테스 미녀 강사와 달달 포옹

연예 많이본뉴스
1.

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해" ('1호가')

2.

차은우, '설거지 담당' 군생활 목격담 "빡빡머리인데도 잘생겨, 조교가 통제"[SC이슈]

3.

'음주뺑소니' 김호중, 출소 1여년 앞두고..국내 유일 민영교도소 이감[SC이슈]

4.

악뮤 이수현, 위고비 의혹에 입열었다 "마라탕 참고 운동, 억울하다"

5.

53세 윤정수 ♥12살 연하 아내 최초 공개…필라테스 미녀 강사와 달달 포옹

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민은 토트넘에 남아도 조연이었다…애초 다른 그림 그렸던 프랭크, 주장 선임→2선 새 조합 '일사천리'

2.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

3.

폰세는 설사, 문동주도 2군행 → 한화 대책 있나.. 김경문 감독 생각은

4.

LG,외국인 도입 28년만에 첫 10승 4명 탄생 초읽기. 그런데 이제 5번째 팀이라니...[SC포커스]

5.

'최초·최다 신기록' 한화 치명적 실수, 장애인석→특별석 변경 사과했다…"발생 매출 이상 투자 약속"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.