남규리 "씨야 시절 수입 0원, 재결합 쉽지 않아"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-20 07:33


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 씨야 출신 남규리가 팀 활동에 대해 언급했다.

18일 원더케이 오리지널 채널에는 '씨야 재결성 왜 안되냐고? | 본인등판 | Look Me Up | 그래도 좋아해요 | 남규리'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 남규리는 씨야로 데뷔한지 5개월 만에 1억원대 CF 스타에 등극했다는 글에 "이런 기사를 본 것 같다. 1억원을 받진 않았다. 열심히 벌어다 줬다"라고 씁쓸해 했다.

'씨야 3년간 번 게 4000만원'이라는 설에 대해서는 "돈을 아예 못 벌었다. (보증금) 몇 백만원에 (월세) 35만원짜리 단칸방에 살았는데 일은 진짜 많았다. 나는 계속 힘든데 사람들은 계속 환호해주니 현실과 괴리감이 들고 현실성이 하나도 없었다"고 토로했다.


2006년 데뷔한 씨야는 '여인의 향기' '구두' '미친 사랑의 노래' 등을 발표하며 큰 인기를 끌었다. 하지만 남규리는 2009년 소속사 이전 문제로 씨야에서 탈퇴했고, 씨야는 새 멤버 수미를 영입해 활동을 이어갔으나 2011년 최종 해체됐다. 이들은 2020년 '슈가맨'에서 완전체 무대를 꾸민 것을 계기로 재결합을 준비했지만, 이마저 무산됐다.

남규리는 "이제와서 얘기하면 누군가는 또 다칠 수도 있다. 그러나 소속사 계약이 된 상태에서 무단이탈하거나 그런 건 절대 아니다. 회사에 들어갈 수도, 나갈수도 없는 상황이라 이 직업을 그냥 그만둬야겠다고 생각했다"며 "재결합 과정이 쉽지 않았다. 사랑에 보답하기 위해 재결합을 하려 했고 조영수, 김도훈 작곡가가 곡을 줬다. 연습하고 녹음도 했는데 알지 못하는 사이에 다른 가수에게 곡이 갔다. 그게 무너짐의 시작이었다. 우리끼리 더 잘 뭉쳤다면 어땠을까 싶긴 하다. 언젠가는 꼭 재결합 하겠다"고 말했다.

다만 멤버들과 연락을 하지는 않고 있다고. 남규리는 "솔직히 멤버들과는 연락하지 않는다. 연지가 성대낭종 수술을 했다는 걸 유튜브로 봤다. 마음이 안 좋았다. 목에 좋은 거라고 사서 보낼까 고민했지만 연락을 안한지 너무 오래돼서 용기내기가 어려웠다"고 털어놨다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

