'북극성' 작가 "전지현 지켜주는 남주? 잘생겨야겠더라"

기사입력 2025-08-20 15:02


'북극성' 작가 "전지현 지켜주는 남주? 잘생겨야겠더라"
'북극성' 스틸. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 정빛 기자] '북극성' 작가가 집필 과정을 떠올렸다.

정서경 작가는 20일 서울 용산 CGV 용산아이파크몰에서 열린 디즈니+ '북극성' 크리에이터스 토크에서 "테러 위협 받는 여성 정치인을 지켜주는 남자 주인공은 잘생겨야겠더라"고 했다.

이날 '북극성' 크리에이터스 토크에는 김희원, 허명행 감독, 정서경 작가를 비롯해 '나인 퍼즐', '수리남' 김병한 미술감독, '신과함께' 시리즈, '기생충' 홍정호 VFX 슈퍼바이저가 참석하여 작품과 관련된 심도 깊은 이야기를 나눴다. 또 캐롤 초이 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 오리지널 컨텐츠 제작 총괄이 참석해 자리를 빛냈다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린 작품이다.

특히 전지현, 강동원 등 독보적인 캐스팅 라인업은 물론, 최고의 크리에이터들의 만남으로 공개 전부터 뜨거운 관심을 받고 있다. 특히 '눈물의 여왕', '빈센조' 김희원 감독과 '범죄도시4', '황야' 허명행 감독, '헤어질 결심', '작은 아씨들' 정서경 작가 등 웰메이드 제작진의 손길로 완성된 탄탄하고 섬세한 스토리와 스펙터클한 액션은 전 세계를 사로잡을 예정이다.

정서경 작가는 "'북극성'의 시작은 '작은 아씨들'을 끝낸 다음이었다. 김희원 감독님에게 어떤 이야기를 하고 싶냐고 물어봤더니 파워풀한 여성이 나오는 멜로를 원한다고 하셨다. 그런 여성의 멜로가 어떨지 궁금하다고 했는데, 저는 파워풀한 것도 자신 없고 멜로도 안되는 편이라 걱정이 됐다. 하지만 그런 작품을 안 쓰면 방에서 나가지 못하는 방탈출 게임이라고 생각하며 극본을 쓰기로 했다"라며 집필 과정을 설명했다.

이어 작품에 대해서는 "여자 주인공을 테러 위협을 받는 여성 정치인으로 설정하고, 지켜주는 사람은 잘생겼다는 걸로 이야기가 시작된다. 국제적인 스케일을 위해, 전세계적 테러를 소재로 했다. 우리나라 분단 국가이니 미국이나 유럽의 전통접 첩보물이라기보다 한국적 장르물로 계획했다. 구시대적인 이데올로기가 아닌 동시대적인 문제를 다룬다"라고 했다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'은 9월 10일(수) 3개, 9월 17일(수)부터 매주 2개의 에피소드를 공개한다.

