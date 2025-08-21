스포츠조선

팩 붙인 송혜교, 강민경 욕하고 한소희 홀린 치명적 귀여움[SCin스타]

기사입력 2025-08-21 08:27


[스포츠조선 백지은 기자] 배우 송혜교가 치명적인 귀여움을 뽐냈다.

송혜교는 20일 자신의 계정에 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진에서 송혜교는 자신의 반려견 루비와 함께 촬영장에 방문한 모습이다. 송혜교는 메이크업을 받기 전 얼굴에 팩을 붙이고 피부를 진정시켰고, 스모키 메이크업으로 변신한 뒤에는 루비와 함께 잠시 여유를 즐기기도 했다. 메이크업 전후 분위기는 확 달라졌지만, 어떻게 해도 예쁜 송혜교의 미모가 눈에 띈다.

송혜교의 매력에 다비치 강민경은 'ㅈㄱㅌ(졸귀탱)'이라고 댓글을 남겼고, 전소니는 "교 귀여워"라고 말했다. 한소희 또한 '좋아요'를 눌러 여전한 애정을 드러냈다.


송혜교는 넷플릭스 '천천히 강렬하게'를 촬영 중이다.

'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린 작품이다. '우리들의 블루스' '디어마이 프렌즈' 등 수많은 '인생 드라마'를 선사한 노희경 작가의 신작으로 송혜교와 공유 설현 차승원 이하늬 등이 출연한다. 작품은 2026년 공개될 예정이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

