스포츠조선

안은진, 살 너무 빠져 '못 알아본다'더니..오늘도 폭염 속 한강 러닝

기사입력 2025-08-21 08:29


안은진, 살 너무 빠져 '못 알아본다'더니..오늘도 폭염 속 한강 러닝

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 안은진이 무더운 여름밤 한강 러닝으로 관리를 인증했다.

21일 안은진은 "건 삶 행 삶"이라며 최근 며칠 간의 근황을 전했다.


안은진, 살 너무 빠져 '못 알아본다'더니..오늘도 폭염 속 한강 러닝

안은진, 살 너무 빠져 '못 알아본다'더니..오늘도 폭염 속 한강 러닝
'건강한 삶, 행복한 삶'이라는 줄임말을 쓴 안은진은 열대야에도 아랑곳않고 한강 러닝을 즐기는가 하면 요가하는 모습을 보여주기도 했다.

한편, 안은진은 최근 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로운 전공의생활'에 특별 출연해 깊은 인상을 남겼으며, 넷플릭스 '다 이루어질지니', SBS '키스는 괜히 해서!' 등을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

shyun@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

5.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

5.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

'초비상! 이강인 이적 실패엔딩각 나왔다' 아스널-맨유-나폴리 관심에도 움직이지 않는 PSG, 이강인 속만 타들어간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.