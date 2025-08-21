스포츠조선

선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라이브와이어)

기사입력 2025-08-21 11:35


선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라…

[스포츠조선 고재완 기자] "제자로 받아달라며 무릎을 꿇었던 남자 가수가 있다."

오는 22일 방송되는 Mnet '라이브 와이어' 10회에는 선우정아와 드래곤포니(안태규, 편성현, 권세혁, 고강훈)가 출연해 특별한 무대와 함께 진솔한 음악 이야기를 들려준다.

선우정아는 첫 등장과 동시에 대표곡 '도망가자'와 지난 7월 발매한 새 앨범 타이틀곡 '살리네'를 선보이며 무대를 압도한다. 공연 직후, 정재형은 "'살리네' 가사가 특히 마음에 와 닿는다. '너의 사랑이 또 나를 살리네. 내가 버렸던 하루를 다시 주워서 입속에 넣어주었네'라는 가사는 어떻게 쓰게 된 거냐"고 묻자, 선우정아는 새 앨범 탄생 비화를 공개한다.

그는 "새 앨범을 만들기 전 많이 지쳐있었는데, 옆에 묵묵히 지켜봐주던 남편이 '너의 삶이고, 너의 하루는 소중한 거야'라고 다시 일깨워 주는 느낌을 줬다. 그 힘으로 곡을 쓰게 됐다"고 설명해 감동을 더한다.


선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라…
이어 과거 인디신 활동 당시 있었던 충격(?)의 에피소드도 깜짝 공개한다. 선우정아는 "공연이 끝나고 사람들과 담소를 나누고 있는데 어떤 남성이 아스팔트 바닥에 무릎을 꿇더니 '제자로 받아달라'고 했다. 당시 길게 머리를 기르고 야상을 입고 있어 솔직히 살짝 무서웠다"며 "그 뒤 연락처만 남기고 잊고 있었는데, 나중에 한 방송에서 '유명 가수'가 나와 자기 이야기라고 스스로 밝히는 바람에 깜짝 놀랐다"고 밝혀 호기심을 증폭시킨다.

한편, 이 날 선우정아를 지목한 드래곤포니는 존경심과 팬심을 담아 선우정아의 곡 '터트려'를 자신들만의 스타일로 편곡한 헌정 무대를 선보인다. "너무 좋은데요? 차라리 이 곡을 드릴 걸 그랬다"는 선우정아의 역대급 극찬을 이끈 무대에 관심이 모아진다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, '미스트롯4' 출연 거절 "제가 왜 나가는데요"[SCin스타]

4.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

5.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, '미스트롯4' 출연 거절 "제가 왜 나가는데요"[SCin스타]

4.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

5.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

이거 정상인가 비정상인가, '0.307' 양 리그 12개팀 3할 타자가 딱 1명뿐, KBO리그 11명-메이저리그 8명[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.