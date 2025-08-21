스포츠조선

소녀시대 바이브 어디 안가네..임윤아, '악마가 이사왔다' OST까지 올라운더 활약

기사입력 2025-08-21 16:00


소녀시대 바이브 어디 안가네..임윤아, '악마가 이사왔다' OST까지 올…
영화 '악마가 이사왔다'(감독 이상근) 시사회가 6일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 임윤아가 포즈 취하고 있다.
'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)와 그녀를 감시하는 아르바이트를 하게 된 백수 길구(안보현)의 이야기를 담은 코미디 영화로 13일 개봉한다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.6/

[스포츠조선 조지영 기자] 임윤아가 영화 '악마가 이사왔다'의 OST 가창으로 또 한 번 특급 활약을 펼친다.

임윤아는 영화 '악마가 이사왔다'에서 낮에는 정셋빵집을 운영하지만 새벽이 되면 악마로 깨어나는 정선지 역을 맡아 기쁨, 고독, 희망 등 다채로운 감정선을 그려낸 1인 2역 열연으로 관객들로부터 뜨거운 호평을 얻고 있다.

이런 가운데 임윤아는 오늘(21일) 정오에 직접 가창한 영화 '악마가 이사왔다'의 OST '이사를 가며'를 공개, 이상근 감독이 작사에 참여한 가사말에 악마로 살아갈 수밖에 없었던 '정선지'의 여러 감정을 담아내며 스크린 밖에서도 영화의 여운을 확장시키는 특별한 선물을 선사할 전망이다.

무엇보다
임윤아는 영화 '악마가 이사왔다' 개봉에 이어 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'에서 타이틀롤로서 시청자를 만날 준비를 마친 만큼, 영화, 드라마, OST를 넘어 장르를 불문하고 앞으로도 계속될 다양한 행보에 관심이 쏠린다.

한편 임윤아의 색다른 매력을 확인할 수 있는 영화 '악마가 이사왔다'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이며, 드라마 '폭군의 셰프'는 23일 밤 9시 10분 tvN에서 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

스포츠 많이본뉴스
1.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

2.

'세상에' 오타니 151㎞ 타구 맞고도 전력질주라니, 다저스 다 잃을 뻔했다…"하루만 쉬면" 믿어도 될까

3.

손흥민 토트넘 탈출 최고의 선택! HERE WE GO 기자 초대형 폭로 '여기는 망했네'

4.

'충격' 경기 직전 선발 긴급 제외...김하성, '유리몸' 이미지 박히면 1억달러 꿈 '산산조각'

5.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.