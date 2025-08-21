스포츠조선

임창정♥서하얀 논란 극복 후 웨딩화보 "결국 함께 웃었다"

기사입력 2025-08-21 18:39


[스포츠조선 이유나 기자] 가수 임창정과 아내 서하얀이 리마인드 웨딩 화보를 공개했다.

21일 서하얀은 자신의 계정에 임창정과 새로 찍은 웨딩 화보를 공개하면서 "10년 넘게 함께 웃고 있네요. 결혼은 결국 함께 살아내는 용기 같은... 용기장착 미소장착 힘내자 동반자여!!!"라고 적었다.

사진 속에는 편안한 차림의 임창정과 웨딩드레스를 입은 화사한 모습의 서하얀이 환한 미소를 짓고 있다.


한편 서하얀, 임창정은 지난 2017년, 18살 나이 차를 극복하고 결혼했다. 임창정이 전처 사이에서 얻은 4명의 아들, 서하얀과 낳은 아들 등 5형제를 양육 중이다.


임창정은 주가조작 세력으로 지목된 H투자컨설팅업체에 거액을 투자하는 등 시세 조종에 가담한 피의자 신분으로 검찰 조사를 받았고 지난해 5월 무혐의 불기소 처분을 받았다.

이후 임창정은 새 앨범과 콘서트 등으로 가수 활동에 집중하고 있다. 남편이 누명을 벗자, 소셜미디어 등 활동을 멈췄던 서하얀도 활동을 재개했다.

