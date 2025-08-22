스포츠조선

'한혜진 언니♥' 김강우, 역대급 사랑꾼이었네…"아내에게 손편지 100통 넘게 써"

기사입력 2025-08-22 09:51


'한혜진 언니♥' 김강우, 역대급 사랑꾼이었네…"아내에게 손편지 100통…

'한혜진 언니♥' 김강우, 역대급 사랑꾼이었네…"아내에게 손편지 100통…

'한혜진 언니♥' 김강우, 역대급 사랑꾼이었네…"아내에게 손편지 100통…

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '신상출시 편스토랑' 김강우가 아내의 편지에 울컥한다.

8월 22일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 순정셰프 김강우의 사랑 넘치는 하루가 공개된다.

지난주 첫 등장한 김강우는 "아내에게 밥 차려 달라는 말 안 한다", "집안일은 돕는 게 아니라 같이 하는 것" 등 명언(?)을 쏟아내며 新 국민남편에 등극했다.

이에 김강우는 비드라마 부문 화제성 인물 5위에 오르기도 했다. (굿데이터 기준) 김강우가 또 어떤 사랑꾼 스토리를 들려줄지 시청자들의 관심과 기대가 뜨겁다.

이날 공개되는 VCR 속 김강우는 결혼 15주년을 맞아 아내에게 손편지를 썼다.

김강우는 "8년 연애하고 2010년 6월 결혼해서 올해가 15주년이다. 합쳐서 23년. 지금 내 나이가 47살이니까 딱 인생의 반을 아내와 함께했다"라고 말했다.

그 마음을 전하기 위해 손편지를 쓴 것. 김강우는 "말로 하면 쑥스럽지 않나?"라며 "글로 전달하면 내 진심이 120% 전달되는 거 같다"이라고 덧붙였다.

이어 김강우가 아내에게 쓴 손편지 내용이 공개됐다. "아내 무영에게"로 시작된 손편지에는 김강우의 아내를 향한 애틋한 사랑이 가득 담겨 있었다.


사실 김강우는 평소에도 아내에게 손편지를 많이 쓴다고. 김강우는 "1년에 3~4통씩 쓰는 것 같다. 연애 초반에는 더 많이 썼다"라며 "23년 동안 100통은 넘게 썼다"라고 해 놀라움을 자아냈다.

이때 화면에는 김강우가 23년 동안 아내에게 쓴 손편지들의 일부가 공개됐다.

정작 김강우는 오글거리는 닭살 멘트에 민망해하기도. 하지만 김강우가 자신이 쓴 손편지에 비해 아내에게 돌아오는 답장 수는 턱없이 부족(?)하다고 해 궁금증을 자아냈다.

서운함 포인트마저 달달한 김강우의 사랑꾼 면모는 '편스토랑' 본 방송에서 확인할 수 있다.

그런가 하면 이날 김강우는 요리 중 아내가 몰래 숨겨둔 손편지를 발견해, 깜짝 놀라는 상황이 벌어지기도. 편지를 열어보자마자 울컥하며 "갱년기라 눈물이 난다"라며 고개를 돌린 김강우는 결국 방에 들어가 눈물을 훔쳤다고.

100통 넘게 남편의 손편지를 받은 김강우의 아내는, 어떤 손편지로 남편을 감동하게 했을까. 결혼 15년 차 '무영사랑' 순정남 김강우의 로맨틱한 이야기는 8월 22일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

한편 김강우는 지난 2010년 배우 한혜진 언니 한무영 씨와 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀다. 지난해 디즈니+ '폭군'에 출연했으며 최근 개인 유튜브 채널을 개설, 팬들과 소통 중이다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, '더 글로리' 대박났는데 생활고 심했나…"택배·대리운전 알바했다"

2.

송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

3.

고명환 "매니저 졸음운전으로 교통사고…병원서 유언하라고"

4.

'홍진영 언니' 홍선영, 층간소음에 분통 "머리 돌아..살려줘"

5.

박서진, 150평 대저택 입성…부모님 고성+육탄전까지 '갈등 폭발'

연예 많이본뉴스
1.

정성일, '더 글로리' 대박났는데 생활고 심했나…"택배·대리운전 알바했다"

2.

송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

3.

고명환 "매니저 졸음운전으로 교통사고…병원서 유언하라고"

4.

'홍진영 언니' 홍선영, 층간소음에 분통 "머리 돌아..살려줘"

5.

박서진, 150평 대저택 입성…부모님 고성+육탄전까지 '갈등 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

'초비상' 1조원 벌어다준 손흥민 떠나니 토트넘 곧바로 재정 타격 '후폭풍' …"팬들은 구단보다 선수 따라 움직인다"

2.

157km 강속구 있는데 풀카운트에 슬라이더 승부라니. 필승조 성장한 고졸 신인에 염갈량 "김광삼 코치 노력이 김영우 카드 만들어졌다"[잠실 코멘트]

3.

'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]

4.

'대반전' 후반기 OPS 1위가 이 선수라고? 유격수 골글 전쟁 이미 끝났나

5.

뭐 이런 만화같은 승부가 있나…파울 15개 치고 20구째 직구 때려 2점 홈런, 6회까지 59구 무실점 좌완 "투구수 모르고 던졌다"[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.