김경진♥전수민, 결혼 5년 만에 부모 돼..“기적 같은 선물”

최종수정 2025-08-22 15:38

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 코미디언 김경진 모델 전수민이 결혼 4년 만에 부모가 된다.

김경진은 22일 "아빠 됩니다!!"라며 "누구보다 행복한 마음으로 이 소식을 전해요~"라고 아내의 임신 소식을 직접 전했다.

이어 그는 "함께 축복해주시고, 따뜻한 마음으로 지켜봐주시면 감사하겠습니다"라며 "곧 만나자, 아가야" 설렘과 벅찬 감동을 드러냈다.

또 "#임밍아웃 #기적같은선물 #이제아빠 #축복해주세요"라는 해시태그도 덧붙이며 예비 부모의 마음을 전했다.

한편지난 2020년 결혼한 김경진과 전수민은 지난해 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연해 "저희가 요즘 임신 준비로 병원을 다닌다. 김경진이 사업 때문에 스트레스를 받아 부고환염이 왔다"며 남편의 병 때문에 시험관 시술을 받고 있다고 털어놨다.

또 전수민은 "남편이 심지어 장손이다. 시험관 자체가 남편이 되게 많이 참여해야 한다. 여자만 하면 안 되는데 저만 항상 영양제 먹고, 저만 운동하고, 저만 시술 받고, 남편은 병원가는 줄도 모른다. 그것도 너무 서운하다"라며 부담감과 스트레스를 받고있다고 털어놔 안타까움을 산 바 있다.

