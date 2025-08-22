봉준호X강동원→'케데헌' 감독까지 BIFF 총집결..특별기획 프로그램 개…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 봉준호 감독, 매기 강 감독, 배우 강동원, 은희경 작가, 손석희 앵커가 부산으로 집결한다.
먼저, '기생충'으로 2019 칸국제영화제 황금종려상을 수상하고, 2020 미국 아카데미시상식에서 작품상, 감독상, 각본상, 국제장편영화상까지 총 4개 부문에서 수상한 바 있다. 올해 초 '미키17'을 통해 특유의 작품 세계를 한층 더 확장하고 있는 봉준호 감독은 아오야마 신지 감독의 '유레카'(00)를 선택했다. 2000 칸영화제 경쟁부문에 초청된 '유레카'는 비극을 겪은 이들이 떠나는 치유의 여정을 통해, 아오야마 신지 감독 특유의 섬세한 심리 표현이 빛을 발하는 작품이다. 봉준호 감독은 "조용히 다가와 천천히 스며들고, 마침내 가슴속 깊은 곳까지 뒤흔드는 정서적 울림. 이제 우리 곁을 떠난 아오야마 신지의 걸작"이라는 애정 어린 추천사를 보내주었다.
넷플릭스 오리지널 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'로 단숨에 전 세계를 '케데헌 앓이'에 빠뜨리며 대중성과 예술성을 모두 입증한 창의적 연출가 매기 강 감독은 봉준호 감독의 '괴물'(06)을 택했다. 매기 강 감독은 "'괴물'을 보기 전에는 한 영화가 그렇게 많은 분위기를 오갈 수 있다는 것을 몰랐다. 이 영화를 통해 여러 가지 분위기가 하나의 영화 속에 공존할 수 있다는 것과 그 균형을 어떻게 잡느냐가 중요하다는 걸 배웠다"라며 자신의 영화 세계에 깊은 영향을 끼쳤음을 밝혔다.
마지막으로 오랜 기간 대중의 신뢰를 받아온 국내 대표 언론인 손석희는 시드니 로멧 감독의 '뜨거운 오후'(75)를 꼽았다. 무더운 여름날, 뉴욕에서 성전환 수술비 마련을 위해 은행 강도를 벌인 두 사람의 절박한 상황과 사회적 갈등을 그린 긴장감 넘치는 범죄 드라마로 복잡한 인물들의 심리 묘사와 현실을 현장감 있게 담아낸 영상미가 돋보이는 명작이다. 손석희는 "올해로 개봉 50주년이다. 실화, 사회적 소수자, 비극, 그리고 미디어에 대한 통렬함 그래서 당시엔 국내에서 볼 수 없었던, 그러나 봐야 할 이유는 너무나 많은 영화. 무엇보다도 알 파치노다"라고 특별한 소재와 강렬한 배우의 존재감 또한 선택의 이유로 꼽았다.
올해 처음 선보이는 특별기획 프로그램 '까르뜨 블랑슈'를 공개하며 기대감을 높이는 제30회 부산국제영화제는 오는 9월 17일부터 9월 26까지 10일간 해운대구 영화의전당 일원에서 개최된다.
