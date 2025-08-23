'9월 결혼' 김병만, 근수저 子 최초 공개 "갈라진 근육, 날 똑 닮아…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자]'조선의 사랑꾼'에서 김병만 2세의 엄청난 근육 몸매가 최초 공개된다.
25일(월) 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 9월 결혼식을 앞둔 개그맨 김병만이 '근수저'를 물고 태어난 '김병만 주니어즈'를 처음으로 공개한다.
영상에 공개된 '똑이'의 몸은 아직 아기인데도 선명하게 갈라진 근육이 아빠와 닮아 감탄을 자아냈다. 김병만은 "남자 김병만, 김병만 주니어"라고 소개한 뒤, "완전 군살이 없는 갈라진 근육 있지 않나. 앞가슴에 근육 형태가 잡혀 있다"고 자랑했다.
한편 이날 똑이는 넓은 야외 놀이 공간을 종횡무진하며 두려움 없이 탐방했다. VCR을 지켜보던 김국진도 "아이가 병만이를 똑 닮았다"며 감탄했다. 김병만도 "너무 신기하더라. 나를 하나하나 구석구석 닮은 게"라며 미소 지었다.
'콩콩팥팥' 레전드 김병만과 2세들의 새로운 일상이 담길 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 8월 25일(월) 오후 10시 방송된다.
