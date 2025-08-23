스포츠조선

신인감독으로 돌아온 김연경, 창단 팀과 친정팀과 맞대결

기사입력 2025-08-23 15:47


신인감독으로 돌아온 김연경, 창단 팀과 친정팀과 맞대결

신인감독으로 돌아온 김연경, 창단 팀과 친정팀과 맞대결

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 배구계의 '레전드 of 레전드' 김연경이 이끄는 신생팀 '필승 원더독스'가 첫 공식 직관 경기를 연다.

오는 9월 첫 방송 예정인 MBC 새 예능 프로그램 '신인감독 김연경'(연출 권락희, 최윤영)은 신인감독으로 돌아온 배구계의 전설 배구 황제 김연경의 구단 창설 프로젝트다. 은퇴 후 새로운 도전에 나선 '배구 황제' 김연경이 직접 창단한 팀을 이끌며 지도자로서 첫발을 내딛는 과정이 담긴다. 선수 시절 전무후무한 커리어를 쌓아 올린 김연경의 감독 데뷔 스토리에 벌써부터 뜨거운 관심이 쏠린다.

그 가운데, '신인감독 김연경' 측은 오늘(23일) "오는 9월 3일(수) 안산 상록수체육관에서 '필승 원더독스'의 첫 직관 경기를 개최한다"라고 밝혔다.

'필승 원더독스'가 맞붙게 될 상대는 2024-25시즌 V-리그 통합 우승팀이자 여자부 최다 우승 기록을 가진 전통의 강호, 인천 흥국생명 핑크스파이더스다. 이번 경기는 김연경 감독의 선수 생활의 시작과 끝을 함께한 '친정팀'과의 맞대결이라는 점에서 더욱 특별하다. 김연경은 지난 시즌 선수로 뛰며 우승을 안겼던 친정팀 '흥국생명'을, 이제는 감독으로서 꺾기 위해 코트에 선다. 과연 김연경이 어떤 전략과 리더십을 보여줄지, 또한 친정팀을 상대로 승리를 거둘 수 있을지 팬들의 기대감이 고조되고 있다.

한국 배구 역사상 전례 없는 커리어를 지닌 김연경은 세계 정상급 무대에서 다져온 경험과 노하우를 바탕으로 선수들을 이끌며 월드클래스 지도력을 발휘할 예정이다. 김연경 감독의 창단 팀 '필승 원더독스'의 목표는 프로팀 제8구단 창단이다. 프로 무대에서 방출된 선수, 프로 진출을 꿈꾸는 실업팀 선수, 은퇴 후 다시 코트를 밟으려는 선수 등 다양한 배경을 지닌 이들이 팀에 합류한다. 팀명은 각자의 이유로 '언더독'이 된 선수들이 다시 원더로 나아가겠다는 의미가 담겨 있다. 이들이 하나의 팀으로 뭉쳐 어떤 시너지를 발휘할지, 김연경의 지도 아래 다시 코트 위의 '원더'로 재탄생할 이들의 치열한 도전에 귀추가 주목된다.

한편, 직관 관람을 원하는 팬들은 오늘 23일(토)부터 오는 28일(목)까지 MBC '신인감독 김연경' 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 당첨자에게는 유선으로 개별 안내가 이루어질 예정이다.

MBC가 새롭게 선보이는 예능 프로그램 '신인감독 김연경'은 오는 9월 중 방송된다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 아내+두 아이 첫 공개 “진짜 내 편 만나..내 인생의 구세주”

2.

린, 이수와 11년만 이혼…"결혼 후 아픔 생겼다" 과거 속내 고백 재조명

3.

'김재우♥' 조유리, 子 잃은 후 건강 악화로 퇴사...7년만 새출발 "좌절하지 않겠다" [전문]

4.

안정환♥이혜원, 24년째 매일 모닝뽀뽀 "출근할 때마다 해" ('가보자GO')

5.

추성훈, 북한 보러 떠났다…함경북도 마을에 만감 교차 "생각 많아지네" ('밥값은 해야지')

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 아내+두 아이 첫 공개 “진짜 내 편 만나..내 인생의 구세주”

2.

린, 이수와 11년만 이혼…"결혼 후 아픔 생겼다" 과거 속내 고백 재조명

3.

'김재우♥' 조유리, 子 잃은 후 건강 악화로 퇴사...7년만 새출발 "좌절하지 않겠다" [전문]

4.

안정환♥이혜원, 24년째 매일 모닝뽀뽀 "출근할 때마다 해" ('가보자GO')

5.

추성훈, 북한 보러 떠났다…함경북도 마을에 만감 교차 "생각 많아지네" ('밥값은 해야지')

스포츠 많이본뉴스
1.

'6연패' 한화, 부상 날벼락까지 떨어졌다…라인업 대폭 수정[대전 현장]

2.

'팬한테 욕설이라니' KIA, 문제 선수 2군행 철퇴…"부적절한 행동, 자숙하는 차원"

3.

고주급 요구에, 특정팀 고집에 '대환장파티'! 맨유 망친 폭탄조, 결국 잔류하나...아모림 "선수들 받아들여야 해"

4.

강원FC, 7월의 공헌상 '선수단 김건희·프런트 이정선 사원' 선정

5.

'짠물수비' 더한 '4경기 무패' 서울 이랜드, '11경기 무패' 김포와 승점 6 짜리 '사생결단'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.