'10kg 감량' 빠니보틀, 위고비 끊었다...폭식 선언 "많이 먹어보고…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 빠니보틀이 위고비를 끊은 근황을 전한다.
이에 윤남노는 "나는 식욕이 없었던 적이 없다", "'냉부' 출연 이틀 전부터 설레서 잠을 못 잔다"며 자신만만한 출사표를 던지고, 정호영 역시 "내 몸이 어쩌다 이렇게 됐는지 보여주겠다"며 도전장을 내밀어 기대를 모은다.
15분 타이머가 울리자 조리대에서는 '냉부' 최초의 몸싸움이 벌어져 폭소를 자아낸다. 셰프 중 가장 큰 셰프복을 입는 윤남노와 귀엽게 나온 배 때문에 '요리주머니'라는 별명을 얻은 정호영이 한 조리대에 서자, 최현석은 "주방이 많이 좁네요"라고 너스레를 떤다. 이어 두 사람이 동시에 화구를 잡자 어깨를 맞댄 채 자리싸움이 벌어지고, 불쇼까지 펼쳐지는 진풍경 속에서 더욱 치열한 대결을 예고한다.
|
대결이 시작되자 두 셰프는 역대급 퍼포먼스로 시선을 사로잡는다. 앞서 조주 자격증 보유 사실을 밝힌 권성준은 칵테일에 독특한 재료를 더하는 것은 물론 화려한 제조 퍼포먼스까지 선보이며 기대를 한껏 끌어올린다. 이에 맞선 샘킴은 빠니보틀도 처음 맛본다는 생소한 술을 선택해 기대감을 키우고, 칵테일 셰이커를 활용해 보는 재미까지 더한다. 빠니보틀과의 여행으로 그의 입맛을 꿰뚫고 있는 권성준과 과거 엄청난 주량을 자랑했던 샘킴 중 빠니보틀의 입맛을 사로잡을 셰프는 누가 될지 주목된다.
몸싸움부터 화려한 퍼포먼스까지, 다양한 볼거리가 가득한 15분 요리 대결은 오늘(24일) 밤 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.