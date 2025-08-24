에일리, ♥최시훈 호스트바 선수·벗방 BJ연관 루머까지 품고 간다.."2…

|
[스포츠조선 문지연 기자] MBN '가보자GO(가보자고)'에 출연한 에일리, 최시훈 부부의 신혼집이 공개됐다.
이후 본격적인 집구경에 나서고, 전망에 대해 묻는 MC들에게 에일리는 "앞 동에 어머님이 사신다"라며 독특한 뷰와 함께 이곳으로 이사 온 이유가 시어머니임을 밝혔다. 에일리는 "남편이 살던 동네다. 실제로 (손 흔들면) 어머니가 보인다"라며, "어머니가 반찬도 많이 보내주신다"라고 감사한 마음을 전했다.
이어 에일리, 최시훈 부부의 또 다른 공간으로 간 MC들과 브라이언, 임나영은 깔끔하게 정리된 공간에 감탄하며 "청소 때문에 싸운 적은 없냐?"라고 물었고, 에일리는 "남편도 굉장히 깔끔하다. 그래서 정말 좋다. 심지어 화장실에서 볼일을 볼 때도 앉아서 본다"라고 말해 청소광 브라이언을 만족시켰다. 최시훈 뿐만 아니라 안정환 역시 "앉아서 볼일을 본다"라고 말해 깔끔쟁이 에일리와 브라이언의 박수갈채를 받기도 했다.
이어 MC들과 브라이언, 임나영은 에일리와 최시훈의 안방을 구경하던 중 두 사람의 결혼식 영상을 보게 됐다. 영상 속 긴장한 신랑 최시훈과 달리 한껏 신난 신부 에일리의 모습이 웃음을 자아낸 가운데 홍현희는 "일부러 더 축제처럼 즐겁게 했나?"라고 물었고, 이에 에일리는 "맞다. 부모님이 두 분 다 돌아가셔서 울 것 같았다. 그래서 결혼식을 외국처럼 파티로 하고 싶었다"라고 답했다.
이어 에일리는 "부모님이 안 계신 상태에서 결혼식을 진행하는 것에 걱정도 많았고, 슬펐다"라며 "그런데 시어머니께서 '빈자리가 느껴지지 않게, 친엄마처럼 잘 챙겨줄게'라고 해주셨다. 너무 감사했다"라고 말해 모두의 눈시울을 붉혔다.
이후 MC들은 의외로 여린 최시훈의 모습을 발견하고 에일리에게 "남편이 운 적 있나?"라고 물었다. 에일리는 "있다. 사소한 걸로 싸웠는데 그게 속상했나 보더라. 식탁에서 술 마시면서 엉엉 울더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.
집구경을 마친 후 MC들과 브라이언, 임나영은 에일리, 최시훈 부부가 준비한 음식을 함께 먹으며 이야기를 이어갔다. MC들은 최시훈에게 "이렇게 내성적인데 어떻게 '솔로지옥'에 출연하게 됐나?"라고 물었고, 최시훈은 "원래 연기를 했다. 그때 SNS를 했는데, 자연스럽게 섭외가 들어왔다. 당시에는 연기를 하다 보니 사람을 대하는 게 어렵지 않았고, 그래서 자연스럽게 나가게 됐다"라고 밝혔다.
이어 MC들은 "많은 사랑을 받았지만, (호스트바 선수 출신이라는) 루머가 있어서 마음고생을 했을 것 같다"라고 조심스럽게 물었고, 최시훈은 "너무 힘들었다"라고 답한 뒤 "지하 주차장 구석에 혼자 앉아서 시간을 보냈다. 흡연도 다시 했다. 내가 하지 않은 걸 '하지 않았다'라고 증명하는 게 어렵더라"라고 밝혔다.
이어 최시훈은 "당시 혼자서 하다 보니 대처 방법도 몰랐다. 그래서 더 힘들었다"라며 "그런 일들을 계기로 연기를 멀리했다. 사람들에게 상처를 너무 많이 받았다"라고 당시의 상황을 덤덤하게 말해 안타까움을 자아냈다. 에일리는 "남편이 '사람들의 관심을 받지 않고 살았으면 좋겠다' 하고 있었는데, 하필 나를 만나서 다시 그렇게 됐다"라며 "신혼여행을 갔는데 새로운 루머(벗방 BJ 방송 관리자)가 퍼져서 스트레스를 받았다. 하지만 그때는 같이 있었으니까"라고 남편에 대한 안타까움을 드러냈다. 이에 최시훈은 "가만히 있어도 힘든 일이 많은 연예계인데, 나 때문에 힘든 일이 생겨 미안하다"라고 말해 보는 이들을 안타깝게 만들었다.
한편, MBN '가보자GO' 시즌5는 안정환과 홍현희가 친구의 집부터 그 인물을 가장 잘 보여줄 수 있는 일터나 연습실 등과 같은 특별하고 의미 있는 장소들을 방문해 인생 이야기를 나누는 전 국민 집들이 투어 프로그램으로, 매주 토요일 오후 8시 20분에 방송된다.