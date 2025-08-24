"'거룩한 밤' 부진 반성한다더니"…'탈모' 호소한 마동석, '트웰브'도…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 결국 우려했던 바가 그대로 드러났다. 배우 마동석이 9년 만의 안방극장 복귀작인 '트웰브'로 시청자들의 기대 이하 반응을 얻었다.
지난 23일 첫 방송된 '트웰브'는 12천사가 인간 세계를 지키기 위해 악의 세력과 맞서는 8부작 액션 히어로물이다. 동양 문화를 모티브로 한 독특한 세계관 속에서 12지신 캐릭터들의 이야기를 그렸지만, 많은 기대와 달리 첫 방송부터 아쉬움을 남겼다. 수천 년간 인간 곁을 지켜온 12천사와 악의 세력 오귀의 부활이라는 거대한 설정이 오히려 서사의 혼란과 과도한 전개로 몰입을 어렵게 했다.
마동석도 최근 열린 '트웰브' 제작발표회에서 작품에 임하는 각오와 함께 마음가짐을 전했다. 그는 "영화가 잘 안 된 지점은 반성하고 있고, 앞으로 더 재밌는 작품을 만들고 싶다. 사실 세계관을 하나하나 만들 때마다 머리가 한 움큼씩 빠진다. 쉬운 이야기도 쉽지 않고, 어려운 이야기는 더 어렵다. '트웰브'는 한윤선 감독님과 함께 여러 달 밤을 새우면서 최선을 다해 만들었다. '거룩한 밤: 데몬 헌터스'는 공포 장르이고, '트웰브'는 가족들과 함께 볼 수 있는 판타지다. 같은 판타지이지만 결 자체가 다르다"고 관심을 당부했다. 그가 작품의 성공을 위해 끊임없이 고민한 만큼, 앞으로 남은 회차 동안 시청자들의 마음을 사로잡을 수 있을지 귀추가 주목된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com