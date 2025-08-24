스포츠조선

박정아, ♥훈남 골퍼 전상우와 신혼 같네..귀여운 딸도 함께

기사입력 2025-08-24 14:31


박정아, ♥훈남 골퍼 전상우와 신혼 같네..귀여운 딸도 함께

[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 출신 박정아가 가족과 함께한 행복한 근황을 공개했다.

박정아는 23일 "요즘"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

사진에는 박정아와 남편 전상우, 사랑스러운 딸의 소소한 일상이 담겼다. 특히 토끼 같은 딸을 가운데 두고 다정하게 포즈를 취한 박정아·전상우 부부는 환한 웃음을 지으며 가족의 화목한 분위기를 고스란히 드러냈다.

또한 감귤 모자를 나란히 쓰고 있는 모녀의 깜찍한 투샷도 눈길을 끈다. 이어 저녁 산책을 즐기는 가족의 모습 등 소소하지만 행복한 일상의 풍경이 보는 이들마저 미소 짓게 만든다.


박정아, ♥훈남 골퍼 전상우와 신혼 같네..귀여운 딸도 함께
한편 박정아는 2016년 프로골퍼 전상우와 결혼해 2019년 딸 아윤 양을 품에 안았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

2.

[SC이슈] 송하윤 학폭 폭로자, '경비 지원' 거절→"논점 흐리지 말고, 3천원으로 억울함 풀라"

3.

지드래곤, 경호원에도 초호화 명품 선물…통 큰 플렉스도 거뜬[SC이슈]

4.

권상우♥손태영, 자식농사 대박..16살 子 180cm 훌쩍 "친구들 중 제일 커" (뉴저지손태영)

5.

린 "싸워 이기고 싶었는데"..'성매매 남편' 이수 11년 지켰지만 결국 파경 [종합]

연예 많이본뉴스
1.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

2.

[SC이슈] 송하윤 학폭 폭로자, '경비 지원' 거절→"논점 흐리지 말고, 3천원으로 억울함 풀라"

3.

지드래곤, 경호원에도 초호화 명품 선물…통 큰 플렉스도 거뜬[SC이슈]

4.

권상우♥손태영, 자식농사 대박..16살 子 180cm 훌쩍 "친구들 중 제일 커" (뉴저지손태영)

5.

린 "싸워 이기고 싶었는데"..'성매매 남편' 이수 11년 지켰지만 결국 파경 [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'얼마나 고통스러웠으면' 9이닝 내내 참고 뛰다 터졌다, 한화 부상 변수 어쩌나

2.

MLS 홈페이지 난리났다1 SON 첫 골 흥분의 도가니 "월드클래스 첫 골. SON에게 시간 낭비는 없다" 극찬에 또 극찬

3.

"10타석 무안타인 저를 믿고" 트레이드 이적생, 한화에서 우승할까…KBO 최초 기록 또 썼다

4.

딱 3경기면 충분했다, '레전드' 손흥민이 폭발하기까지...'SON 환상 프리킥 데뷔골 작렬' LA FC, 댈러스전 1-1 무승부...3경기 무패 행진[MLS 리뷰]

5.

'HERE WE GO' 확인! 토트넘-레비 회장, 손흥민 7번 줄까? 에제 놓치고 제대로 작정...'메시가 인정한 재능' 영입 준비

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.