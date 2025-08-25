스포츠조선

장윤정, '도경완 서브' 발언 논란 김진웅 용서한 대인배 "사과 받아, 행운 깃들길"[SC이슈]

기사입력 2025-08-25 08:00


장윤정, '도경완 서브' 발언 논란 김진웅 용서한 대인배 "사과 받아, …

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장윤정이 대인배 면모를 보였다.

장윤정은 24일 자신의 계정에 "많은 분들께서 제 글에 공감해주고 속상했던 마음 달래줘서 감사의 말씀 올린다"며 입장문을 올렸다.

그는 "조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔다. 사과하는데 용기가 필요했을테고 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다"고 전했다.

장윤정은 또 "긴 말 하지 않겠다. 앞날에 여유 행복 행운이 깃들길 바란다"고 응원하는 대인배 면모까지 보였다.

김진웅 또한 자신의 계정에 "경솔한 발언으로 도경완 장윤정 선배님께 심려 끼쳐 드려 사과의 말씀 올린다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전한다"며 사과문을 게재했다.

그는 "아직까지 경험도 부족하고 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다. 그 결과 해서는 안될 말을 내뱉고 말았다"며 "도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 제가 큰 폐를 끼치게 돼 송구한 마음 뿐이다. 이번 일로 사려깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠다"고 사과했다.


장윤정, '도경완 서브' 발언 논란 김진웅 용서한 대인배 "사과 받아, …
이날 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀귀'에서는 엄지인 KBS 아나운서가 후배들의 연애를 돕고자 결혼정보회사에 방문한 모습이 그려졌다.

엄지인은 "남자 후배 중 '장가 제일 잘 갔다' 싶은 후배는 도경완이다. 아내 장윤정이 전국투어 하는 동안 내조 열심히 하고 결혼 뒤 방송도 더 많이 한다"고 칭찬했다.


그러자 김진웅 아나운서는 "난 도경완 선배님처럼 못 산다. 선배님께 결례일 수도 있지만 나는 그렇게 누군가의 서브로는 못 산다"고 말했다.

이에 김진웅의 발언이 도를 넘었다는 지적이 나왔고, 장윤정 또한 "친분도 없는데. 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이나 '장난'으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 '서브'는 없다"고 일침했다.

장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 각자의 본업활동에 충실하고 있으며, ENA '내 아이의 사생활'을 함께 진행하고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

스포츠 많이본뉴스
1.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

2.

'얼마나 안좋길래' 김혜성이 연봉 236억 타자 밀어내나? "감독 공개적 언급"

3.

한준수는 왜, 1점차 9회말 2사 만루 3B1S에서 '홈런용 실투'를 안 치고 탄식했을까

4.

KIA 5년 만에 30홈런 외국인 타자 배출…LG 톨허스트 15이닝 무실점 끝[광주 레코드]

5.

'노시환 넘겼다! 한화가 역전했다!' 6연패 → 2연승, 1위 탈환 시동 걸었다[대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.