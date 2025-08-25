장윤정, '도경완 서브' 발언 논란 김진웅 용서한 대인배 "사과 받아, …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장윤정이 대인배 면모를 보였다.
장윤정은 또 "긴 말 하지 않겠다. 앞날에 여유 행복 행운이 깃들길 바란다"고 응원하는 대인배 면모까지 보였다.
김진웅 또한 자신의 계정에 "경솔한 발언으로 도경완 장윤정 선배님께 심려 끼쳐 드려 사과의 말씀 올린다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전한다"며 사과문을 게재했다.
|
엄지인은 "남자 후배 중 '장가 제일 잘 갔다' 싶은 후배는 도경완이다. 아내 장윤정이 전국투어 하는 동안 내조 열심히 하고 결혼 뒤 방송도 더 많이 한다"고 칭찬했다.
그러자 김진웅 아나운서는 "난 도경완 선배님처럼 못 산다. 선배님께 결례일 수도 있지만 나는 그렇게 누군가의 서브로는 못 산다"고 말했다.
이에 김진웅의 발언이 도를 넘었다는 지적이 나왔고, 장윤정 또한 "친분도 없는데. 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이나 '장난'으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 '서브'는 없다"고 일침했다.
장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 각자의 본업활동에 충실하고 있으며, ENA '내 아이의 사생활'을 함께 진행하고 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com