'9월 결혼' 김병만, ♥아내가 살렸다 "죽기 직전 만난 사람" ('조선…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 개그맨 김병만이 아내를 향한 사랑을 가감 없이 드러낸다.
25일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼'에서는 김병만이 "사막에서 사람이 죽기 일보 직전에, 냉장고에서 방금 꺼낸 생수 한 병을 만난 것 같다. 그런 사람이다"며 9월 결혼식을 올릴 예정인 아내를 설명했다. 또 그는 "솔직하게 (아내에게) 그냥 안기고 싶었다. 너무 힘들었으니까..."라면서 과거를 회상했다. 다년간 수많은 야생 정글을 누비며 팀원들에게 '믿음의 아이콘'이었던 김병만은 "내 사랑, 내 집...내 자아와 가장 가깝게 붙을 수 있는 관계, 이런 걸 원했다. (아내는) 저에게는 '집사람'이 아니라, '집'이다. 내가 가고 싶은 집...그 집 안에 다 있지 않냐. 내가 좋아하는 것들이 가득 찬 집. 세상에 하나밖에 없는 여자"라며 인생의 안식처가 되어준 아내에게 무한 애정을 드러냈다. 뿐만 아니라 공개된 VCR에서는 인터뷰 중인 김병만 곁으로 아내가 다가와 세심하게 약을 챙겨주는 '김병만 바라기'다운 애정 넘치는 모습이 담겼다. 25일 방송에서는 두 사람이 직접 전하는 러브 스토리도 공개될 예정이다.
인생의 사랑을 만난 김병만과 그의 아내, 아이들이 보여줄 또 다른 사랑의 모든 순간은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 8월 25일(월) 오후 10시 방송된다.