"도경완=서브" 김진웅 아나, 하차 청원·방송 삭제까지…논란 후폭풍[SC…

|
|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] KBS 김진웅 아나운서가 도경완·장윤정 부부를 언급한 발언으로 논란에 휩싸인 가운데, 프로그램 하차 청원이 등장하고 해당 방송 다시보기 서비스가 중단되는 등 파장이 이어지고 있다.
앞서 김진웅은 24일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 누군가의 서브로는 못 산다"라고 발언해 논란이 됐다.
이후 장윤정이 SNS를 통해 "가족 사이에 '서브'는 없다"며 불쾌감을 표했고, 김진웅은 SNS와 문자 메시지를 통해 사과했다.
이어 "특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 불구하고 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐입니다. 이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈습니다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠습니다"라고 덧붙였다.
하지만 여론은 싸늘하다. 이날 웨이브에서 '사장님 귀는 당나귀 귀' 관련 회차가 다시보기 서비스에서 제외됐으며, 웨이브 측은 "방송사의 요청에 따른 조치"라고 밝혔다.
