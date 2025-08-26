스포츠조선

손연재, '♥남편 유전자 몰빵' 아들과 지친 육아 "다크서클 장난 아냐"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 전 리듬체조 선수 손연재가 아들과 함께 제주도 여행을 즐기는 모습을 공개했다.

25일 손연재의 유튜브 채널에는 'MZ맘 연재의 현실 육아 그 어딘가…'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 손연재가 아들 준연 군과 함께 제주도에서 여행을 즐기는 모습이 담겼다.

준연 군은 함께 여행 간 손연재 친구의 딸을 졸졸 따르며 누나 바라기 모습을 보여 랜선 이모, 삼촌들의 미소를 자아냈다.


손연재는 준연 군과 물놀이도 즐겼다. 손연재는 아들과 함께 튜브를 타고 행복해하며 "준연이 나랑만 있는 이곳이 파라다이스다"라고 말했다.

이후 저녁 식사까지 마친 손연재는 물놀이 후라 지친 기색을 드러냈다. 그는 "엄마도, 아기들도 다 눈이 풀렸다. 다크서클이 장난 아니다. 국대 시절 올림픽 정신력으로 버티고 있다"라면서도 "그런데 준연이가 너무 좋아하고 신나해한다. 그래서 힘들지만 즐겁게 잘 놀고 간다"고 전했다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상 금융계 남성과 결혼했으며 슬하에 아들 1명을 뒀다.

