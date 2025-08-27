'커밍아웃' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 발표 "11월 美서 혼인서약, 현…

|
[스포츠조선 김소희 기자] '강철부대W'에 출연자 곽선희가 연인과의 결혼 계획을 솔직하게 밝혔다.
곽선희는 "첫 만남이나 고백을 누가 먼저 했는지를 많이들 궁금해하시더라"며 "사람들이 생각보다 자만추(자연스러운 만남을 추구하는 연애)를 신기하게 보는 것 같다"고 말했다.
두 사람의 인연은 '빵'에서 시작됐다. 곽선희는 "빵을 정말 좋아해 자주 가던 빵집이 있었는데, 한동안 바빠 못 가다가 오랜만에 방문했을 때 여자친구가 카운터에 있었다"며 "마스크를 쓰고 있었지만 계속 저를 보며 웃더라. 순간 '내 얼굴에 뭐 묻었나?' 했는데, 알고 보니 '강철부대' 출연자로 알아봤던 거였다"고 당시를 떠올렸다.
이에 대해 여자친구는 처음엔 곽선희가 정말 빵이 좋아서 오는 건지, 자신에게 관심이 있어서 오는 건지 혼란스러웠다고. 그는 "처음엔 '이 사람이 나에게 뭘 원하지?' 싶었다"며 경계심을 가졌지만, 곽선희의 끊임없는 진심 어린 표현에 마음을 열게 됐다고 말했다.
이날 영상에서는 팬들과의 Q&A 시간도 진행됐다. 한 청취자는 "언제부터 성정체성을 깨달았냐. '강철부대W' 때에도 핫걸에 둘러싸여 행복했냐"라고 궁금해 하자, 곽선희는 "저는 여자를 만나러 간 게 아니다"라고 선을 그었다.
그는 "저는 작년 촬영하고 방송이 나올 때까지만 해도 이성애자인 줄 알았다"면서 "군인으로서 출연한 거지, 여자를 만나려고 위해 출연한 건 아니다. 진짜 오해 안하셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.
여자친구 역시 "제가 선희에게 '여자 좋아하냐'고 물어봤는데, '여자 좋아한 경험은 없어서 잘 모르겠지만, 언니는 좋아하는 것 같다'라고 했다"면서 "선희가 인플루언서라 거리감도 느껴지긴 했지만, 이젠 선희가 선택한 여자가 돼 뿌듯하고 스스로 자랑스럽다"고 전했다.
곽선희는 "11월 뉴욕 마라톤 출전을 위해 뉴욕에 가는데, 여자친구가 함께 동행하기로 했다. 현지에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있다고 해서 기회가 되면 하고 올 예정"이라고 밝혔다. 이어 "뉴욕에서 돌아온 후, 11월 말엔 제주도에서 웨딩 촬영도 할 계획"이라고 덧붙였다.
주변의 우려에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 곽선희는 "주변 친구들이 '만난 지 얼마 안 됐는데 결혼 생각은 너무 빠른 거 아니냐', '아직 준비 안 됐는데 괜찮냐'는 이야기를 많이 했다"며 "하지만 한국에서도 남녀 커플이 3개월, 6개월 만에 결혼하는 경우도 많지 않냐. 우리라고 다를 게 없다고 생각한다"고 말했다.
끝으로 그는 "결혼 생각이 없던 내가 언니를 만나면서 결혼이란 단어를 자연스럽게 떠올리게 됐다. 같이 살고 싶고, 우리를 닮은 아기들도 있었으면 좋겠다는 생각까지 든다"며 "웨딩드레스와 턱시도를 입은 우리의 모습이 자연스럽게 상상되는 걸 보면, 이게 바로 결혼하고 싶다는 마음인 것 같다"고 진심을 전했다.
한편 곽선희는 지난해 12월 종영한 '강철부대W'에서 육군팀 팀장으로 출연했다. 그는 제53보병사단 예비역 중위 출신으로, 전역 후에는 모델 겸 마라토너로 활동 중이다.