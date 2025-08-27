스포츠조선

'리빙 레전드' god, 연말 완전체 콘서트 개최…레전드 무대 예고

기사입력 2025-08-27 15:52


사진 제공=젬스톤이앤엠(Gemstone E&M)

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 god(지오디)가 완전체 콘서트 프로모션 일정이 담긴 포스터를 공개하며 본격적인 예열에 나섰다.

god는 8월 27일 0시 공식 SNS를 통해 올해 연말 개최되는 완전체 콘서트에 대한 기대감을 높이는 프로모션 포스터를 공개했다.

이번 공개된 포스터는 콘서트 개최에 앞서 순차적으로 진행될 다양한 콘텐츠와 예매 일정을 담고 있다. 입체적인 박스 형태로 디자인돼 각 면마다 포스터·스폿 비디오 공개 일정과 예매 정보를 기재, 마치 조립 전 펼쳐놓은 패키지 박스를 연상시킨다.

단순한 일정 안내를 넘어 시각적 재미와 콘셉트를 동시에 전하며, 콘서트의 무드와 멤버들의 매력을 예고하는 비주얼로 팬들의 기대감을 한층 끌어올리고 있다. 특히, 이 박스가 상징하는 의미가 무엇일지에 대한 호기심을 자극하며, 이후 공개될 콘텐츠에 대한 관심을 한층 고조시킨다.

9월 1일 첫 번째 포스터를 시작으로 5일 두 번째, 12일 세 번째 포스터가 순차적으로 공개되며 완전체 콘서트에 대한 기대감을 점차 높일 예정이다. 각 포스터는 콘셉트와 무드, 멤버들의 매력을 담아내 팬들의 관심을 더욱 끌어올릴 전망이다.

이어 9월 15일과 10월 13일에는 각각 '스폿 비디오' 1편과 2편이 공개된다. 콘서트 무대와 콘셉트를 미리 엿볼 수 있는 단서가 담길 것으로 예상돼, 어떤 장면이 펼쳐질지 벌써부터 이목이 집중되고 있다. 단계적으로 이어지는 이번 프로모션은 연말 공연의 서막을 알리는 신호탄이 될 것이다.

예매는 9월 24일 팬클럽 선예매로 시작된다. 선예매는 공식 팬클럽 'fangod' 7기 가입자를 대상으로 진행되며, 다음 날인 9월 25일부터는 일반 예매가 오픈 된다.

올해 연말 열리는 god의 완전체 콘서트는 서울과 부산 두 도시에서 개최된다. 이는 2022년 'god [ON]', 2023년 'god's MASTERPIECE', 2024년 'CHAPTER 0'에 이어 4년 연속 이어지는 단독 콘서트 그 자체로 의미가 남다르다.


god는 매번 새로운 시도와 완성도 높은 연출로 찬사를 받아왔다. 이번 공연에서도 세심하게 짜인 세트리스트, 압도적인 라이브, 멤버들의 매력이 어우러져 또 한 번 레전드급 감동을 선사할 것으로 기대를 모은다.

2025년 god 완전체 연말 콘서트의 세부 내용은 추후 공식 SNS 채널을 통해 공개될 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

