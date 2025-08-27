스포츠조선

'발할라 서바이벌', 효율 높은 아이템 구매 가능한 웹상점 오픈

기사입력 2025-08-27 16:41


'발할라 서바이벌', 효율 높은 아이템 구매 가능한 웹상점 오픈



라이온하트 스튜디오는 자사가 개발하고 서비스하는 핵앤슬래시 로그라이크 게임 '발할라 서바이벌(VALHALLA SURVIVAL)'에서 웹상점을 오픈했다고 27일 밝혔다.

이번 웹상점은 '발할라 서바이벌'을 즐기는 이용자라면 누구나 공식 홈페이지를 통해 효율이 높은 아이템을 구매할 수 있도록 마련됐다. 특히 소프트월드가 운영하는 대만의 대표 결제 솔루션 '마이카드(MyCard)'와 협업해 특정 금액 결제 시 추가 보석(인게임 아이템)을 획득할 수 있는 쿠폰을 지급하는 등 다양한 혜택을 제공할 예정이다.

'발할라 서바이벌'은 한 손으로 몰려오는 적을 섬멸하는 손쉬운 조작과 속도감 있는 전투가 특징이며, 지난 8일 서비스 200일을 맞이했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



