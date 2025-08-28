스포츠조선

NHN의 좀비 아포칼립스 게임 '다키스트 데이즈', 신규 지역 및 파티 시스템 개편한 업데이트 실시

기사입력 2025-08-28 09:57


NHN은 좀비 아포칼립스 게임 '다키스트 데이즈(DARKEST DAYS)'에 풍부한 자원을 얻을 수 있는 신규 지역 '혹한의 비엘리 섬'과 파티 시스템 개편을 포함한 업데이트를 실시한다고 28일 밝혔다.

'다키스트 데이즈'는 NHN이 자체 개발하고 서비스하는 오픈월드 기반의 PC-모바일 슈팅 RPG로, 지난 8월 1일 글로벌 오픈 베타 100일을 맞이했다. 올해 5월 공개한 2025년 업데이트 로드맵을 밟고 있는 '다키스트 데이즈'는 지난 7월 최고 레벨 이용자들을 위한 신규 성장 요소 '생존자 레벨'을 도입하는 등 핵심 시스템 발전에 공을 들이고 있다고 NHN은 전했다.

이번 8월 업데이트를 통해 '다키스트 데이즈'에는 상위 레벨 이용자를 위한 새로운 지역인 '혹한의 비엘리 섬'이 추가된다. '혹한의 비엘리 섬'은 이상 기후에 눈보라까지 휘몰아치는 죽음의 섬으로, 레벨 46에 달하는 더욱 강력한 좀비가 출현하며 새로운 보상도 얻을 수 있다. '혹한의 비엘리 섬'에서는 100개를 수집하면 'SSR 장비 제작 도면'을 제작할 수 있는 'SSR 장비 도면 조각'이 드롭되며, SR 및 SSR 재료의 드롭 확률이 기존 보다 증가해 이용자들의 도전 의식을 자극한다.

파티 시스템도 개편된다. 멀티 콘텐츠 입장 시 파티원과 함께 진입할 수 있으며, 파티 버프가 적용돼 동료와 함께 더욱 수월하게 사냥에 나설 수 있게 됐다. 파티원으로 지정한 주민의 AI도 개선되면서 플레이 환경도 쾌적해졌다. 이용자는 공격형, 방어형, 대기형 중에서 주민의 행동 성향을 조정해 더욱 전략적인 전투가 가능하게 됐다.

편의성 측면에서도 이용자의 니즈에 맞춘 개선 사항이 적용됐다. 먼저 '로운트리 터널'에서는 이미 클리어한 단계에 한해 자동 전투를 시도할 수 있다. 또 자동 전투를 활성화할 수 있는 이용자가 '자리 비움' 모드에 들어가게 되면, 일정 시간 후 자동 전투로 전환된다. 이외에 게임과 관련된 질문 및 답변을 주고받을 수 있는 AI 챗봇인 '쉘틱봇' 도입, 자동 이동·운전 기능 추가 등 다양한 편의성 강화 업데이트가 반영됐다. 이밖에 새로운 생존자 레벨 시즌과 함께 인플루언서 콘셉트의 주민 '로라 스위트'가 추가됐다.

김상호 NHN 게임사업본부장은 "이번 8월 업데이트는 신규 상위 지역 '혹한의 비엘리 섬'을 필두로 파티 시스템을 개편해 이용자분들이 생존과 협동의 재미를 한층 더 깊게 경험할 수 있도록 마련했다"라며 "'다키스트 데이즈' 세계관에 또 다른 활력을 불어넣을 신규 주민 '로라 스위트'도 새로운 생존자 레벨 시즌과 함께 준비돼 있으니 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

