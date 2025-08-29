스포츠조선

양세형, 새집서 물티슈 재활용 '절약' 모멘트..."이러니 '109억' 건물주 됐지" ('전참시')

최종수정 2025-08-29 08:30

양세형, 새집서 물티슈 재활용 '절약' 모멘트..."이러니 '109억' …

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]코미디언 양세형이 '전참시'에서 부지런한 '파워 J' 일상을 공개한다.

오는 30일(토) 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 362회에서는 양세형의 바쁜 하루가 펼쳐진다.

이날 최근 이사를 한 양세형의 뉴 하우스가 최초 공개된다. 요즘 미니멀리즘에 꽂혔다는 양세형은 그의 취향을 담은 깔끔한 집 풍경으로 이목을 사로잡는데. 또한 집 안 곳곳 화이트보드부터 붙박이장까지 빼곡히 적힌 메모로 보는 이들의 호기심을 자극한다.

한편 양세형은 러닝으로 아침을 여는가 하면 썼던 물티슈를 재활용하는 의외의(?) 모습으로 시선을 끄는데. 이에 그는 "한 번이 아니라 여러 번 재활용 한다"라고 말하며 남다른 절약 모멘트를 보여줄 예정. 알뜰하면서도 철저한 양세형의 반전 루틴에 참견인들 또한 "이러니 건물주 됐지"라며 감탄했다는 후문이다.

건강에 있어서는 아낌없이 투자하는 양세형의 먹잘알 면모도 눈길을 끈다. 양세형은 유기농 눌린 보리, 렌틸콩 등 8종 곡물을 섬세하게 계량해 잡곡밥을 짓는다. 여기에 무려 16가지 반찬으로 건강하면서도 푸짐한 장수 식단을 선보인다고 해 기대를 모은다.

코미디언 양세형의 갓생 일상은 오는 30일(토) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 만나볼 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

홍진경, 이혼 발표 3주만에 '오만추' 섭외 확정 "이제 나갈수 있어"

3.

추성훈, 3억짜리 다이아 귀걸이 분실에 멤버들 '발칵'…경찰까지 출동(마이턴)

4.

김남주, 170억 집 공개 "안방보다 넓은 화장실..집 커도 내 공간은 없어" (안목의여왕)

5.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

홍진경, 이혼 발표 3주만에 '오만추' 섭외 확정 "이제 나갈수 있어"

3.

추성훈, 3억짜리 다이아 귀걸이 분실에 멤버들 '발칵'…경찰까지 출동(마이턴)

4.

김남주, 170억 집 공개 "안방보다 넓은 화장실..집 커도 내 공간은 없어" (안목의여왕)

5.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

팬과 SNS 설전→2군행, 결국 사과문까지…"한마디 말로 해소되지 않겠지만"

2.

'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌

3.

708일 버텨내고 돌아온 오타니, 우리가 알던 그 투수였다[스조산책 MLB]

4.

'세영아 한판붙자!' 심유진, 이변의 승리로 8강 선착…천적 툰중에 2-0완승, 8강서 안세영과 대결 가능성

5.

누가 봐도 '호령이 덕분에 2연승!' 강렬한 '9번 타자', 6연패 팀의 멱살을 잡고 2연승 맹활약 [SC히어로]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.