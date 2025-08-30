스포츠조선

'학폭 의혹' 고민시 "철없던 학창시절 후회하지만…학폭은 절대 아냐"

기사입력 2025-08-30 07:11


'학폭 의혹' 고민시 "철없던 학창시절 후회하지만…학폭은 절대 아냐"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 고민시가 학교 폭력 의혹에 대해 직접 입을 열었다.

30일 고민시는 개인 SNS를 통해 "몇 달 동안 수사 결과만을 기다리며 하루에도 수십 번씩 요동치는 마음을 다잡고 버텨왔다. 이제는 더 이상 기다리고 계실 분들을 위해 제 입장을 밝히는 것이 도리라고 생각한다"며 심경을 전했다.

그는 "일탈을 즐기며 철없이 학창 시절을 보낸 학생이었음을 스스로 잘 인지하고 후회한다. 그러나 저의 과거가 불완전했다는 이유로 누명까지 떠안아야 할 이유는 결코 없다"고 억울함을 호소했다.

이어 "단언컨대 저는 학교 폭력을 한 사실이 절대적으로 없다. 신원 미상의 커뮤니티 글 외에는 학폭 사실을 확인할 수 있는 뚜렷한 정황이 없다"고 강조했다.

고민시는 "현재 허위 사실을 포함한 학교 폭력 폭로에 대해 수사기관에 모든 자료를 제출했고, 수사가 진행 중이다. 시간이 오래 걸리더라도 진실을 밝혀낼 때까지 멈추지 않을 것"이라며 "학폭은 반드시 엄격히 처벌돼야 하지만, 이를 악의적으로 이용하는 것은 본질을 흐리고 피해자들을 더욱 힘들게 한다"고 말했다.

끝으로 그는 "인터넷 속 무분별한 카더라가 사람을 무참히 무너뜨릴 수 있다. 기필코 진실은 밝혀질 것"이라고 강한 의지를 드러냈다.

앞서 지난 5월 한 온라인 커뮤니티에는 '배우 고OO 학폭 피해자들입니다'라는 제목의 글이 올라오며 파문이 일었다. 작성자는 배우의 이름, 나이, 학력 등 상세한 정보를 언급하며 사실상 고민시를 지목했다. 이 과정에서 절친으로 알려진 A씨 역시 연루됐고, A씨의 매장과 SNS 계정 등 개인정보까지 공개되며 논란은 확산됐다.

이에 소속사 미스틱스토리는 "해당 내용은 명백한 허위 사실이며 사실무근"이라며 "법률대리인을 선임해 민형사상 법적 조치에 돌입했다"고 강경 대응을 예고했다.

narusi@sportschosun.com

