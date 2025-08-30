'열애 2번 들킨' 전현무 “비밀연애 조용한 동네 데이트 비추! 찍히면 …

스포츠조선

[스포츠조선 이유나 기자]'전현무계획2' 전현무-곽튜브가 배우 이선빈과 함께 강화도 먹트립을 제대로 즐기며 안방극장에 힐링을 안겼다.

29일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 44회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 이선빈과 함께 '당일치기 바다여행' 2탄으로 강화도를 찾아, 강화도의 명물만 쏙쏙 발굴한 먹트립이 펼쳐졌다. 이들은 '시청자계획'으로 찾아간 특별한 중화요리는 물론, 강화도 특산물인 '밴댕이' 로컬 맛집과 꽃게탕 맛집을 모두 섭렵해 살아있는 정보와 신선한 재미를 선사했다.

이날 강화도에 뜬 전현무는 "지난주 대부도에 이어 강화도도 '당일치기 바다여행' 명소다. 서울에서 단 1시간 거리"라며 수천년 시간을 잇는 여행지 '강화도 특집'을 선포했다. 직후 전현무는 "첫 맛집은 믿고 먹는 '시청자계획'으로, 시청자가 30년 전통의 이곳을 추천해줬다"며 강화 터미널 상가에 위치한 중화요리집으로 향했다. 이곳에서 두 사람은 강화 속노랑고구마와 사자발약쑥이 들어간 간짜장, 강화 순무채가 올라간 탕수육, 해산물이 가득 담긴 매운 삼선짬뽕을 영접했다. 연신 "식감이 재밌다. 줄 설만 하다"며 극찬을 터뜨린 먹방 뒤, 두 사람은 강화 풍물 시장으로 향해 '먹친구' 이선빈을 만났다.

세 사람은 시장 2층에 쫙 깔린 밴댕이 식당들 중 한군데를 엄선해 자리를 잡고 앉았다. 이후 세 사람 앞에 밴댕이회가 놓였고, 가장 먼저 맛본 이선빈은 "안 비리고 너무 맛있다"며 '동공확장'을 일으켰다. 연이어 삼채뿌리가 얹어진 밴댕이 무침을 맛본 전현무는 "밴댕이가 요물"이라고 극찬했고, 마지막 코스인 밴댕이 구이는 세 사람 모두 손으로 잡고 가시까지 꼭꼭 씹어 먹으며 제대로 된 먹방을 펼쳤다.


'밴댕이 코스'로 먹방을 예열한 이선빈은 다음 식당도 함께하기로 했다. 이동 중, 이선빈은 "매운탕 먹으러 갈까요? 빠가사리 들어간 것?"이라고 먼저 제시했다. '파워 E(외향성)' 성향을 드러낸 이선빈의 모습에 전현무-곽튜브는 쓰러졌다. 얼마 후 외포항에 도착한 세 사람은 고즈넉한 항구 동네를 거니는데, 이때 이선빈은 "비밀연애 하시는 분들이 오시기에 딱!"이라고 외쳤다. 그러자 전현무는 "비밀연애를 해본 입장에서 '비추'다. (사진) 찍히면 빼박이라서"라고 반대해 웃음을 자아냈다.

세 사람의 걸음 끝에는 29년 전통의 '꽃게탕' 맛집이 있었다. 여기서 이들은 강화도에서만 먹을 수 있는 순무김치와 꽃게탕을 영접했고, 이선빈은 곧장 꽃게를 손으로 잡아 뜯었다. 이 모습에 전현무는 "혹시 치아가 안 좋은 건 아니지?"라고 조심스레 물었는데, 이선빈은 "사실 제 치아가 얼마 없다"고 솔직하게 답해 모두를 빵 터지게 만들었다. 전현무는 "(라미네이트) 동기!"라며 이선빈과 주먹 인사를 했다.

그런가 하면, 이선빈은 곽튜브가 꽃게 등껍질 안을 파먹지 않자 "이거 해명하셔야 한다. 오빠는 지금까지 꽃게를 안 먹은 것"이라고 단호하게 말했다. 전현무도 "이제 알았으니 여자친구한테 알려주면 되겠네~"라며 '곽튜브 몰이'를 했다. 연애에 대한 얘기가 나오자, 전현무는 8년째 공개 열애 중인 이선빈에게 "장기연애 꿀팁을 알려달라"고 청했다. 이선빈은 "만날 때마다 웃을 일이 생기고 편하고 재밌다. 코드가 진짜 잘 맞는다"며 웃었다. 이어 이선빈은 "저희는 진짜 자유롭게 다닌다. 놀이공원도 많이 간다"고 덧붙였고, '공개 연애 유경험자' 전현무는 "공개 연애를 하면 오히려 관심이 없으시다. 공개 연애의 장점이 그것~"이라고 맞장구쳤다.

이때, 강화도 먹트립의 대미를 장식할 '꽃게찜'이 등장했다. 이선빈은 "꽃게의 맛이 제일 잘 난다"며 먹방에 푹 빠졌다. 그러던 중 전현무는 걸그룹 연습생 출신인 이선빈에게 즉석 라이브를 부탁했고, 이선빈은 "현무 선배를 위한 곡"이라며 김조한의 '사랑에 빠지고 싶다'를 불렀다. 전현무는 "너무 외롭다. 눈물이 난다. 내 인생은 이토록 화려한데 고독이 온다. 넌 나에게 묻는다. 너는 이 순간 진짜 행복하니"라는 뼈 때리는 가사에 "진짜 직접적으로 때려버리네"라며 '현타'를 호소했다. 이에 이선빈은 "사장님! 여기 술 한 병이요~"라고 외쳐 현장을 뒤집어 놨다.


남다른 쿵짝 케미를 보여준 전현무-이선빈의 모습을 끝으로 '강화도 먹트립'이 마무리 된 가운데, '60번째 길바닥'으로 충청북도 충주를 찾은 전현무-곽튜브의 먹트립 현장은 9월 5일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S 공동 제작 예능 '전현무계획2'에서 만날 수 있다.

사진 제공=MBN·채널S '전현무계획2'

lyn@sportschosun.com

