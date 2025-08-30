율희 "유명 무속인이 최민환과 이혼 예언했는데 2개월만에 진짜 갈라서"

|
[스포츠조선 이유나 기자]최민환과 이혼한 율희가 이혼 과정 속에 힘들었던 속앓이를 털어놨다.
MC 안정환과 홍현희 그리고 싱글맘 삼총사가 함께 대화를 나누던 중 율희는 이혼과 육아 선배인 박은혜, 정가은을 보며 "주변에 결혼 친구들이 없다 보니, 이혼에 관한 이야기를 한 적이 없다"라며 눈물을 훔쳤다. 이러한 율희를 따스하게 바라보던 박은혜는 "우리는 연예인이니까, 아무리 친한 친구라도 속상한 이야기를 하지 못하고, 괜찮은 척하게 된다. 그러다 한 번에 터지는 거다"라며 "이야기를 할 사람이 없었다는 말, 너무 공감한다"라고 말했다.
율희를 위로하던 정가은은 "힘들 때 이야기하고 싶은데, 아무리 친하더라도 그 사람이 어떤 상황인지 모르는 상태에서 내 감정을 전가하기 싫더라"라고 운을 띄운 뒤 "나는 전화로 점을 봐주는 곳에 전화했다. 예를 들어 10만 원을 충전하고 30분 상담을 하면 일정 금액이 차감되는 시스템이 있다"라고 후기를 전했다. 정가은은 "내가 누군지 모르니까, 편하게 말을 할 수 있는 것 같다. 위로 몇 마디 들으면 풀리는 것 같더라"라며 독특한 위로법을 추천해 웃음을 자아냈다.
|
이를 듣던 박은혜는 "난 아이가 6살 때 데리고 나왔는데, 새로운 유치원을 가서 친구를 사귀었다. 아이 엄마도 너무 좋은 사람이더라. 그런데 매니저한테 전화가 와서 '누구누구 아냐?'라고 묻더라. 그래서 '안다. 우리 애들 친구다'라고 했더니, 매니저가 '걔네 아빠가 모 매체 대표님이야"라고 하더라"라고 말해 모두를 충격에 빠뜨렸다. 이어 박은혜는 "아이 엄마에게 사실대로 말했는데, 남편에게 가서 '기사 쓰기만 해봐라' 했다더라. 그래서 결국 이혼 기사가 안났다"라며 이혼을 숨겨준 의리있는 지인에 대한 일화를 고백해 이목을 집중시켰다.
한편, MBN '가보자GO' 시즌5는 안정환과 홍현희가 친구의 집부터 그 인물을 가장 잘 보여줄 수 있는 일터나 연습실 등과 같은 특별하고 의미 있는 장소들을 방문해 인생 이야기를 나누는 전 국민 집들이 투어 프로그램으로 오늘(30일) 저녁 8시 20분에 방송된다.
