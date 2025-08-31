'장금이' 이영애, 진짜 요리 심사 나선다 "'대장금' 요리 심사 섭외…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 이영애가 인생 최초로 요리 심사에 도전한다.
그러나 박은영이 또다시 난관에 부딪힌다. 지난 대결에서 시간 부족으로 아쉬움을 남겼던 그녀는 이번에도 15분 안에 완성하기 어려운 고난도 요리를 선택하자 셰프들이 술렁이기 시작한다. 역시나 요리가 진행되는 내내 셰프들의 끝없는 훈수가 이어지고, 심지어 두 MC까지 가세하자 상대 셰프인 손종원마저 "은영이 힘들겠다"며 안타까워해 웃음을 자아낸다. 과연 박은영이 지난 아쉬움을 털어내고 무사히 요리를 완성할 수 있을지 귀추가 주목된다.
이어지는 대결에서는 샘킴과 정호영이 '자연주의 요리'를 주제로 맞붙는다. '자연주의 셰프'의 대표 주자인 샘킴은 "저도 텃밭을 10평부터 시작해 70평까지 넓혔다"며 이영애와의 공감대를 형성하며 강한 자신감을 보인다. 반면 직관적인 맛으로 연승 가도를 달리고 있는 정호영은 "이번에 5연승을 달성해 2위로 올라서겠다"며 각오를 다지고, 이영애와의 특별한 연결 고리까지 공개해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
'장금이' 이영애를 감탄하게 한 요리의 주인공은 오늘(31일) 밤 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.
