김종국, 멤버들도 몰랐던 '♥결혼 발표'에 '런닝맨' 10분 확대 편성

|
[스포츠조선 조지영 기자] 김종국이 '런닝맨'에서 결혼 소회를 전한다.
그런가 하면 커플 선정을 걸고 한바탕 댄스 파티가 펼쳐졌다. 다만 커플 선정 댄스라 쓰고 장동윤 쟁탈전이라 읽히는 상황이 연출되어 웃음을 자아냈다고. 얼굴까지 새빨개지며 호감 찐텐 모멘트를 보인 지예은은 물론, 충격적인 비주얼의 '종숙이(김종국)'와 '석삼이(지석진)'까지 이 싸움에 참전해 당사자인 장동윤만 한껏 곤혹스러워했다.
커플 선정의 결과와 무관하게 지예은은 온종일 '장동윤 바라기'가 돼 모두의 놀림을 받았다. '비즈니스 썸 메이커'로 통하는 지예은은 평소 이상형을 강아지상으로 꼽았던 만큼 장동윤 등장 직후부터 줄곧 하이텐션을 자랑했다. 그 모습에 '예비 유부' 김종국마저 "네가 시집가냐?"라며 황당함을 표했다.
|
나아가 복싱장 데이트에 텐션이 오른 장동윤은 영화감독으로서의 파격 행보를 예고해 또 한 번 이목이 집중된다. 장동윤은 "언젠가 복싱 영화도 만들고 싶다"며 멤버들로 즉석 가상 캐스팅을 진행한 것인데 짧은 사이 멤버들의 캐릭터를 찰떡같이 파악한 그는 디테일한 캐릭터 설정을 읊어 김종국마저 웃음 짓게 했다.
과연 누구에게 어떤 역할을 부여했을지 호기심이 높아지는 가운데, 데이트도 즐기고 인생 역전도 꿈꾸는 '쓸수록 굿럭! 복 터지는 데이트' 레이스는 평소보다 10분 확대 편성되어 오늘(31일) 오후 6시에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com