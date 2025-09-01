스포츠조선

기사입력 2025-09-02 06:31


안유진, 스물두번째 생일→레이와 명품 L사 파인다이닝 즐거운 파티

[스포츠조선 고재완 기자] 아이브 안유진이 생일 맞이 사진을 대방출했다.

안유진은 1일 오후 자신의 개인 계정에 "birthday dump"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 안유진은 생일을 즐겁게 보내고 있는 모습. 멤버 레이와 명품 브랜드 L사에서 운영하는 레스토랑을 함께 찾아 파인다이닝을 즐기는 모습이 인상적이다.

특히 초소형 생일 케이크에 쓰여진 '저도 유진이예요'라는 글귀도 눈길을 끈다. 또다른 타르트 케이크에는 'ANPOPO HBD'라는 글도 쓰여있다. 안유진은 지난 1일 스물두번째 생일을 맞았다.

한편 안유진이 속한 아이브는 지난 달 25일 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'과 타이틀곡 'XOXZ(엑스오엑스지)'를 발매해 활동에 돌입했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com




