스포츠조선

원빈♥이나영, 잠실 데이트 목격담 "돼지갈비 먹으러 와, 외자 배우 전문 식당"

기사입력 2025-09-02 09:18


원빈♥이나영, 잠실 데이트 목격담 "돼지갈비 먹으러 와, 외자 배우 전문…
사진=박인비 SNS

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 원빈 이나영 부부의 소탈한 데이트 목격담이 공개됐다.

1일 유튜브 채널 '가장 (멋진) 류진'에서는 '40년 만에 40억 된 류진 잠실 아파트'라는 제목의 영상이 게재됐다.

재개발을 앞두고 있는 잠실의 아파트를 찾아간 류진 모자. 류진 모자는 40년 전 이 곳에서 살다 이사를 했다. 류진은 어머니와 함께 잠실을 다시 찾은 이유에 대해 "어머니랑 전화통화하면서 얘기했는데 어머니는 가끔 잠실에 오신다. 얼마 전에도 오셨다더라. 나랑 한번 가보고 싶다 하셨다"고 밝혔다.

두 사람은 가끔 외식으로 먹었던 돼지갈비를 먹으러 왔다. 류진은 "옛날에는 외식이라 하면 자장면 아니면 돼지갈비였다. 그날만큼은 엄마, 아빠가 고기를 실컷 사주셨다. 가끔 호텔 뷔페, 어머니들 모임을 했다"며 "어머니가 왜 그런 모임에 있었는지 모르겠는데 그 모임에 전교 1,2등 하는 애들, 반장하는 애들이 있었다. 걔네들은 다 서울대, 연고대에 갔다"고 밝혔다.


원빈♥이나영, 잠실 데이트 목격담 "돼지갈비 먹으러 와, 외자 배우 전문…
갈비를 구워주러 온 사장님에게 류진은 "저 말고 다른 연예인도 온 적 있냐"고 물었다. 이에 사장님은 "원빈 씨 오셨다. 이나영 씨랑 오셨다"며 "'땡벌' 부르신 강진 님도 얼마 전에 오셨다"고 밝혔다. 사장님의 이야기에 제작진은 "외자 배우 전부 왔다"고 농담해 웃음을 안겼다.

배우 원빈, 이나영 부부는 지난 2015년 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다. 원빈이 2010년 영화 '아저씨'이후 배우 활동을 하고 있지 않은 탓에 원빈의 근황이 공개될 때마다 많은 관심이 쏟아지고 있다. 원빈의 실물은 30년 넘게 방송 생활을 한 유재석도 한 번도 못 봤을 정도.

지난 4월 '핑계고'에서는 김영철이 원빈 이나영 부부의 목격담을 전하기도 했다. 김영철은 "파리에 갈 때였는데 어떤 연예인이 후드를 쓰고 가는데, 나도 연예인이지만 확인해 보고 싶더라"며 "보니까 원빈·이나영 부부였다. 너무 잘생기고 예쁜 부부라서 나도 모르게 '헉' 소리가 났다"고 밝혔다.

이에 유재석은 "내가 유일하게 못 본 연예인 중 한 분이 원빈 씨다. 한 번도 본 적 없다"고 아쉬워했다.


한편, 배우 이나영은 지니 TV 오리지널 드라마 '아너' 출연을 확정했다. '아너'는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에, 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극으로 2026년 상반기 공개될 예정이다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

2.

"이것이 中 국대 돼지들의 진짜 모습" 엘레베이터에서 뛰쳐나와 팬에 분노 쏟아낸 선수 '논란'…현장 아수라장→급수습

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

오현규, 역대급 大충격! '메디컬 탈락' 작별 인사까지 했는데…이적료 낮춘 슈투트가르트→헹크 반발 "계획했던 마무리"

5.

이적료 무려 8586억원! 진짜 미친거 아냐?…리버풀, 단일 시장 '역대 최고 이적료' 갈아치운다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.