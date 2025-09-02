위태로울 때마다 드는 카드, 또 꺼냈다…'나는 솔로' 네번째 '돌싱특집'…

|
[스포츠조선 고재완 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 28기가 '돌싱 특집'으로 꾸며진다.
|
|
그런가 하면, 데프콘과 이이경은 '솔로나라 28번지'에 입성한 솔로녀들의 모습을 지켜보다 감탄을 터뜨린다. 단아한 매력의 솔로녀에 이어, 또 다른 솔로녀가 통통 튀는 모습으로 "저한테 (비주얼로) 매력을 덜 느낄지도 몰라도, 자꾸 보다 보면 살살 당길 것~"이라고 알싸한 입담을 과시해 3MC를 빠져들게 만드는 것. 데프콘과 이이경은 "오셨구나!", "귀하다, 귀해~"라며 두 손까지 번쩍 들어 28기 솔로녀들을 환영한다. 무엇보다, 첫인상만으로 솔로남은 물론 3MC까지 '입틀막'하게 만드는 '여신' 느낌의 솔로녀가 강림해 "연예인 같다", "아이돌 아니야?"라는 찬사가 터진다. 송해나는 "너무 어리실 것 같은데?"라며 고개를 갸웃하고, 급기야 데프콘은 "뒤에 엄마가 오시나 보다. 그분이 출연자인가 보다"라고 너스레를 떤다. 28기를 초토화시킨 '동안 여신' 돌싱녀의 정체에 궁금증이 솟구친다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com