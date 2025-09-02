‘내 멋대로’ 이특 “불경기라 바로 응해”→미미미누 “엄마 위해 출연”,…

|
[스포츠조선 조민정 기자] TV조선 새 예능 '내 멋대로-과몰입클럽' 제작진이 탁재훈, 채정안, 유노윤호, 이특, 미미미누 섭외 배경과 소감을 공개했다.
2일 오전 서울 금천구 가산스튜디오에서 열린 기자간담회 현장에는 김하나 PD와 탁재훈, 채정안, 유노윤호, 이특, 미미미누가 참석해 프로그램의 기획 의도와 각자 합류 계기를 직접 밝혔다.
출연진들은 각자의 이유를 솔직하게 풀어냈다. 탁재훈은 "처음엔 새로운 시도를 하고 싶다는 마음이 컸다. 촬영하다 보니 저도 모르게 과몰입이 되더라"며 웃음을 자아냈다. 그는 "출연료도 시원시원하게 주고 현장 분위기도 좋아서 PD님께 '잘 될 것 같다'고 말씀드렸다"며 특유의 입담을 더했다.
홍일점으로 합류한 채정안은 "저는 과몰입이 없는 사람이라 생각했는데 다른 출연자들의 모습을 보면서 제 안에도 몰입이 있구나 싶더라. 각자 열정적으로 살아가는 모습이 신선했다"고 말했다. 유노윤호는 프로그램의 슬로건에 끌렸다고 밝히며 "남들과 달라서 틀린 게 아니라는 메시지를 전할 수 있을 것 같았다. 녹화를 거듭할수록 탁재훈 선배님에게서도 의외의 순수함을 느꼈다"고 전했다.
이특은 "요즘 같은 불경기에는 새로운 프로그램 제안에 바로 응하는 게 당연하다 생각했다"며 현실적인 이유를 솔직하게 털어놓으면서도 "'과몰입'이 이제는 새로운 직업과 기회로 이어지는 시대라 꼭 도전하고 싶었다"고 강조했다. 미미미누는 "어머니가 쉽게 TV에서 저를 볼 수 있다는 점이 중요했다"며 가족을 향한 속내를 전한 뒤 "MC 예능 프로그램에서 성장하기 위해 다양한 사람들의 가치관을 배울 수 있는 기회라고 생각했다"고 말했다.
한편 '내 멋대로-과몰입클럽'은 일상 속 무언가에 몰입해 살아가는 사람들의 모습을 관찰하는 리얼리티 프로그램으로 3일 오후 10시 첫 방송된다.
