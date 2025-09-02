[SC현장] "뭘 좀 아는 '느좋' 느낌"..'북극성', '원톱' 전지현…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '원톱' 전지현에 '그리고' 강동원이 어른 멜로를 펼친다.
디즈니+는 2일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '북극성'(정서경 극본, 김희원 허명행 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 전지현, 강동원, 이미숙, 박해준, 김해숙, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁 배우, 김희원 감독, 허명행 감독이 참석했다.
'북극성'은 전지현과 강동원의 등장만으로 기대감을 더해왔던 작품이다. 특히 전지현은 이 드라마의 원톱 주인공으로서 극을 완벽하게 이끌어나갈 것으로 기대된다. 전지현은 "무엇보다도 김희원 감독님과 정서경 작가님의 작품이었기 때문에 배우로서 굉장히 욕심이 났었던 작품이다. 그리고 무엇보다도 강동원 씨하고 늦기 전에 꼭 한 번 촬영하고 싶어서 이 작품을 선택하게 됐다. UN대사인 서문주는 어떤 사건에 개입되면서 그 사건을 파헤치는 인물이다. 조용하면서 친화적이고 담대한 행동력을 가진 사람이다"라고 말했다.
김희원 감독은 "대한민국 감독님들이 작품이 파워풀한 여성이 나오면 전지현 말고 다른 배우를 생각하기 어려울 거라고 생각한다. 늘 오랫동안 감독들의 캐스팅리스트 1번에 있는 분이다. '한 번 여쭤볼까요?'했는데 여쭤보자마자 연락이 와서 '계탔다'고 생각했다"고 말했다.
여기에 '그리고 강동원'도 힘을 더한다. 강동원은 "산호는 세계적 용병 그룹의 에이스인데 국적도 불명확하고 정체도 불명확한 특수요원이다. 우연히 서문주를 구하게 되면서 이 여자를 지켜야겠다고 결심하고 열심히 지켜낸 인물이다. 산호는 굉장히 외로운 인물이기도 하고, 고민이 많은 캐릭터다. 전지현 씨가 맡은 서문주 역할을 만나면서 물불을 안 가리고 이 여자를 지켜야겠다고 생각하는 변화가 있는 인물이다"라고 말했다.
강동원은 다채로운 액션을 선보일 예정. 허명행 감독은 "강동원 씨는 저와 많은 작품을 했는데, 제가 했던 작품을 보니 가장 많이 함께했더라. 다들 아시는 것처럼, 강동원 씨가 피지컬이 좋다. 같은 동작을 해도 다른 배우들이 보여줄 수 없는 멋이 산다. 사실 공개가 되면 직접 확인하시는 게 나을 것 같다. 보시면 확실히 아실 것 같다"고 말했다.
전지현과 강동원의 만남은 캐스팅 단계에서부터 화제였다. 김희원 감독은 "너무 행복하다. 아름다운 화면을 좋아하는 스타일인데, 배우들이 워낙에 아름답다 보니까 강인하면서도 아름다움이 자연스럽게 만들어져서 좋았다. 두 분이 워낙에 장신이다 보니까 천장이 많이 낮아보여서 미술 감독님과 고민했다. 두 분이 서시면 작은 집 같아서 층고를 높이고 그랬다"고 말했다.
전지현은 시원시원하게 팬심을 고백하면서 "제가 강동원 씨의 오래된 팬이다. 그래서 정말 강동원 씨와 정말 작업하고 싶어서 이 작품을 선택한 이유가 맞기도 하다. 촬영을 하면서 강동원 씨의 보이는 면을 좋아했는데 촬영을 하면서 더 알게 돼서 좋았다. 강동원 씨가 산호를 해주셔서 문주로서 시너지가 난 것 같다"고 했다. 강동원은 "이번에 촬영하며 (전)지현 씨의 매력에 흠뻑 빠져서 촬영했던 것 같다. 지현 씨가 즐거운 모습을 보여줘서 저도 행복하게 촬영했다. 촬영 내내 '이 사람 정말 멋지다'고 생각했다"고 말했다.
또 강동원은 '매직' 이후 21년 만에 드라마로 복귀했다. 이에 강동원은 "전지현 씨 때문에 선택을 했다. 정말 지현 씨와 희한하게 못 만났었다. 그래서 이번에 같이 할 수 있게 돼서 너무 좋았고, 긴 호흡이 예전에는 사실 영화를 찍을 슌도 8개월씩 찍던 작품들이 많아서 그건 별로 힘들거나 그러지 않았다. 다만, 하루에 찍을 분량이 조금 더 많은 것의 차이다. 연기 준비는 다 똑같았고 별 차이를 못 느꼈다"고 말했다.
이에 강동원은 '느좋'을 알아듣지 못하고 "'느무 좋다' 아니냐"라고 농담한 뒤 "어렸을 때 만났더라면 완전 다른 느낌이었을 것 같은데, 모니터 보면서 농담 반 진담 반으로 했던 얘기는 '뭘 좀 아는 것 같다' '뭘 좀 아는' 남녀가 서로를 바라보는 그런 느낌이었다. 예전 같으면 잘 몰랐던 것도 있었는데, 이제는 뭘 좀 아는 것 같은 느낌이었다"고 말해 기대감을 높였다.
'북극성'은 전지현과 강동원의 주연작으로 알려졌지만, 공개를 앞두고 돌연 '그리고 강동원'으로 크레딧 말단에 표기되며 궁금증을 낳았다. 이에 강동원은 "그거는 캐릭터에 맞게 그렇게 설정한 것 같다. 드라마를 보시면 아시게 될 것 같다"고 말해 이들의 관계가 극을 통해 어떻게 펼쳐질지도 관심을 더했다.
'북극성'은 오는 10일 디즈니+를 통해 첫 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com