'유재석 캠프' 이소민 PD "유재석 민박에 5만5천 팀 지원..위력 확…

'유재석 캠프' 이소민 PD "유재석 민박에 5만5천 팀 지원..위력 확인"(넷플릭스 예능페스티벌 2025)

기사입력 2025-09-02 14:58


'유재석 캠프' 이소민 PD "유재석 민박에 5만5천 팀 지원..위력 확인"(넷플릭스 예능페스티벌 2025)

[스포츠조선 문지연 기자] '유재석 캠프'의 이소민 PD가 유재석과의 촬영을 언급했다.

넷플릭스는 2일 오후 서울 종로구의 한 호텔에서 '넷플릭스 예능 페스티벌 2025'를 열고 올해와 내년의 예능 라인업을 공개했다. 행사에는 '크라임씬 제로'의 황슬우 PD, '피지컬 아시아'의 장호기 PD, '케냐 간 세끼'와 '이서진의 달라달라'의 김예슬 PD, '흑백요리사 : 요리계급전쟁2'의 김학민 PD, '솔로지옥5'의 김재원 PD, '미스터리 수사단2'의 정종연 PD, '대환장 기안장2'과 '유재석 캠프'의 이소민 PD, '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2'의 김노은 PD 그리고 넷플릭스 유기환 디렉터가 참석했다.

'유재석 캠프'의 이소민 PD는 "유재석 씨가 수많은 예능을 지금까지 해오셨는데 숙박 예능은 처음이다. 그리고 숙박 예능 자체가 주인장의 철학과 취향이 고스란히 보이는 포맷이라 생각하는데, 유재석 씨가 처음 민박을 운영하며 보여줄 새로운 모습을 기대하고 있다. 믿고 보는 재석 님의 리더십도 기대되지만, 그동안 한 번도 보지 못한 허술한 모습의 유재석 씨도 기대하고 있다"고 말했다.

이어 '손님은 왕이고 유재석도 왕'이라는 캐치프라이즈에 대해 이 PD는 "숙박객 분들을 모집했을 때 지금까지 5만5천 팀이 지원하셨고, 그중 2천 팀, 약 3천 500명과 면접을 봤다. 유재석 씨가 어떤 존재인지를 체감할 수 있었다. 모집 문구로 유재석 씨와 떠들고 까불고 놀아재낄 사람 모여라 했는데, 이게 매력이라 생각이라 생각한다. 숙박객과 함께 만들어가는 예능이 될 거라고 생각한다"고 말했다.

넷플릭스는 지난 1년간 '더 인플루언서', '신인가수 조정석', '코미디 리벤지', '흑백요리사: 요리 계급 전쟁', '좀비버스: 뉴 블러드' , '최강럭비: 죽거나 승리하거나', '솔로지옥4', '대환장 기안장', '데블스 플랜: 데스룸', '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 등 다양한 예능 프로그램을 공개해온 바 있다. 넷플릭스는 여기에 더해 올해와 내년까지 새로운 예능을 공개할 예정이라 관심이 쏠린다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

