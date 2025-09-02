[SC줌人] '성매매 벌금형' 지나 "가장 아픈건 침묵이었다"…다시 수면…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 지나가 장문의 심경을 남겨 그에 관한 사건이 다시 관심을 모으고 있다.
지나는 2일 자신의 개인 계정에 "나는 몇 년 동안 조용히 이 일을 간직해왔다. 한국 연예계에 종사하면서 나를 깊이 변화시킨 경험을 했다"며 "가장 아픈 건 일어났던 일이 아니라 침묵이었다. 숨기려고 사라진 게 아니라 살아남기 위해 사라졌다"라고 말했다.
|
|
지나 본인은 "억울하다", "개인적인 만남이었다"고 해명했으나, 법원의 판단을 바꾸기는 역부족이었다. 처벌은 경미했지만, 연예인 이미지와 커리어에 치명타를 입은 것. 이 사건은 한국 연예계에서 드문 사례로 단순한 사생활 논란을 넘어 사회적 파장을 일으켰다.
덧붙여 "연예인의 사생활은 어디까지 보호받아야 하는가" "연예인이 공인으로서 책임을 져야 하나"라는 논쟁까지 불거졌다.
한편 지나는 지난달 28일에도 "오랜만이야"라는 글과 함께 근황 사진을 공개해 화제를 모았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com