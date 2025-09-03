스포츠조선

선미, JYP 박진영 손절설 입 열었다 "딱 한번…현재 솔로"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-03 08:59


선미, JYP 박진영 손절설 입 열었다 "딱 한번…현재 솔로"[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 원더걸스 출신 선미가 JYP 박진영 손절설에 대해 해명했다.

2일 공개된 웹예능 '살롱드립2' 예고편에는 선미가 게스트로 출연한 모습이 담겼다.

선미는 박진영과의 손절설에 대해 "정말 해명하고 싶다. 딱 한번이었다. 제가 했던 제일 첫 번째 연애다. 그게 끝"이라고 억울해했다.

앞서 박진영은 MBC '라디오스타'에 출연해 선미와 손절했던 일화를 밝혔다. 당시 박진영은 "선미가 두 남동생을 거의 키우다시피 했다. 자신보다 동생들을 생각한다. 모성이 강하다 보니 남자를 사귈 때도 다 퍼주는 스타일"이라며 "선미가 한번은 남자를 만났는데 다 퍼줄 각이라 말렸다. 그런데 한번 꽂히면 계속 만나게 되지 않나. 내 충고에도 그 남자를 계속 만나더라. 한동안 서로 안봤다"고 말했다.


선미, JYP 박진영 손절설 입 열었다 "딱 한번…현재 솔로"[SC리뷰]
선미는 이에 대한 억울함을 토로한 것.

선미는 이상형에 대해 "제가 끌리는 얼굴형이 있다"고 고백했다. 이에 장도연은 "JYP?"라고 눙쳤고, 선미는 "아니다"라며 질색팔색했다. 또 "음악을 만드니까 엄청난 이별을 해서라도 명곡이 나온다면 이별을 경험할 만 하다고 생각하냐"는 질문에는 "일단 연애를 해야 이별을 (하지 않나)"라고 답해 눈길을 끌었다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

5.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.