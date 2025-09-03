선미, JYP 박진영 손절설 입 열었다 "딱 한번…현재 솔로"[SC리뷰]

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 원더걸스 출신 선미가 JYP 박진영 손절설에 대해 해명했다.
2일 공개된 웹예능 '살롱드립2' 예고편에는 선미가 게스트로 출연한 모습이 담겼다.
앞서 박진영은 MBC '라디오스타'에 출연해 선미와 손절했던 일화를 밝혔다. 당시 박진영은 "선미가 두 남동생을 거의 키우다시피 했다. 자신보다 동생들을 생각한다. 모성이 강하다 보니 남자를 사귈 때도 다 퍼주는 스타일"이라며 "선미가 한번은 남자를 만났는데 다 퍼줄 각이라 말렸다. 그런데 한번 꽂히면 계속 만나게 되지 않나. 내 충고에도 그 남자를 계속 만나더라. 한동안 서로 안봤다"고 말했다.
선미는 이상형에 대해 "제가 끌리는 얼굴형이 있다"고 고백했다. 이에 장도연은 "JYP?"라고 눙쳤고, 선미는 "아니다"라며 질색팔색했다. 또 "음악을 만드니까 엄청난 이별을 해서라도 명곡이 나온다면 이별을 경험할 만 하다고 생각하냐"는 질문에는 "일단 연애를 해야 이별을 (하지 않나)"라고 답해 눈길을 끌었다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com