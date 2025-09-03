영진위도 '어쩔수가 없다'..박찬욱 감독, 베니스 '수상' 유력 분위기 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 범죄 블랙 코미디 영화 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독, 모호필름 제작)가 올해 한국 영화 대표작으로 선정돼 내년 열리는 제98회 미국 아카데미 시상식 도전에 나선다.
아카데미 시상식 국제장편 부문 한국대표출품작 선정 결과'를 발표, 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'를 출품작으로 선정됐음을 밝혔다. 아카데미 시상식은 한 해 개봉된 전 세계 영화 중 작품성이 뛰어난 해외 영화를 선정, 시상식 부문 중 하나인 국제장편영화상을 수여한다. 국제장편영화 부문에는 국가당 한 편의 영화만 출품할 수 있고 전 세계에서 선발된 출품작 중 일부를 예비 후보로 걸러내 최종 후보 5편을 시상식이 열리기 전 발표한다.
'어쩔수가없다'는 공개 직후 미국 유명 영화 평점 사이트 로튼토마토에서 100점 만점 평점을 기록하며 현재까지 신선도 100%를 유지 중이고 많은 외신들도 영화에 대한 작품성을 높게 사며 올해 베니스영화제 유력한 황금사자상 후보로 거론되고 있다.
미국아카데미영화상 국제장편 부문 한국대표작 심사는 2025년 9월 30일까지 국내에서 극장개봉을 완료하는 작품을 기준으로, 곽신애 심사위원장과 오상호, 최정화, 이동하, 이종호, 신수원, 최수진, 박기주, 장혜진 심사위원이 참여해 진행됐다. 그 결과 박찬욱 감독이 '어쩔수가없다'로 다시 한번 아카데미 시상식 문을 두드리게 됐다.
아카데미 시상식 국제장편 부문 한국대표작 심사를 맡은 심사위원들은 "안정적 영화적 완성도, 시대적 고민인 '해고' 테마, 좋은 배우들의 호연, 실력있는 북미 배급사(네온)를 갖췄다"며 "평가 항목 모두를 감안하여 출품작 중 가장 경쟁력이 있다고 판단해 '어쩔수가없다'를 선정하게 됐다"고 밝혔다.
이어 "을을 공격하는 주인공의 반사회적인 행동이 집에 대한 욕망으로 인해 설득력을 갖게 만드는 블랙코미디로 완성도가 높다. 어쩔 수 없이 지키기 위해 없애버리는 모순이 처절하게 열정적이라 웃프다. 세계가 공감할 비극을 유머로 빚은 아이러니, 아카데미가 환호할 작품이다"고 평가했다.
박찬욱 감독에 앞서 봉준호 감독의 '기생충'(19)이 2020년 열린 제92회 미국 아카데미 시상식에서 한국 영화 최초, 아시아 영화 최초 최우수작품상, 감독상, 각본상, 국제영화상까지 휩쓸며 'K-영화'에 대한 분위기가 최고조로 오른 상황인 만큼 박찬욱 감독의 '헤어질 결심' 역시 아카데미 시상식 진출에 대한 기대치가 뜨거웠지만 최종 후보 탈락이라는 반전 결과를 받아 한국 영화계 큰 충격을 안겼다.
하지만 이번에는 다르다. '어쩔수가없다'는 "올해의 '기생충'"이라는 평가를 받을 정도로 극찬이 이어지고 있고 베니스영화제 수상도 유력하다는 분위기가 고조되고 있다. 외신들 사이에서도 무난히 아카데미 시상식까지 진출할 것이라는 반응이 계속해서 들리고 있다. 내년 아카데미 시상식에서 '어쩔수가없다'를 들고 위풍당당 레드카펫을 걸을 박찬욱 감독의 모습이 기대되는 이유다.
한편, 제98회 미국 아카데미 시상식은 내년 3월 15일 미국에서 열린다. 1차 후보는 올해 12월 말, 최종 후보는 내년 1월 발표된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com