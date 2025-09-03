이상화, ♥강남父 간암 치료비→음식 준비도..."아버지 좋아서 계속 우시…

스포츠조선

이상화, ♥강남父 간암 치료비→음식 준비도..."아버지 좋아서 계속 우시더라" ('유퀴즈')

기사입력 2025-09-03 22:56


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 강남이 간암 수술을 받은 자신의 아버지를 살뜰히 챙겨준 아내 이상화에게 고마운 마음을 전했다.

3일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 빙상 여제 이상화와 예능 천재 강남 부부의 결혼 7년 차 에피소드가 공개됐다.

최근 강남의 아버님이 편찮으셨을 때 이상화가 살뜰하게 챙겼다고.

강남은 "아버지께서 간암 진담을 받으셨다. 저보다 상화 씨가 훨씬 더 연락도 해주시고 몸에 대해서는 빠삭하니까 먹는 것도 다 챙겨주셨다"며 이상화에게 고마운 마음을 전했다.


이어 강남은 "아버지가 계속 우시더라. 상화 씨 보면 좋아서"라면서 "또 치료비도 상화 씨가 내주셨다. 뒤에서 계속 챙겨 주시니까 아내지만 엄마 같기도 하다"고 했다.

이상화는 "아버님이 간도 안 좋으셨고, 심장도 안 좋으셨다. 강남 씨는 앞에선 힘든 티 안내는 데 표정으로 다 보이더라"며 "그래서 스케줄을 어떻게든 내서 일본 가서 만나 뵙고 한국 음식을 굉장히 좋아하신다. 한국 음식을 진공 포장해서 보낸 적도 있다. 또 짠 음식은 못 드시니까 싱겁게 요리해서 가져다 드린 적도 있다"고 했다. 이어 "수술 후에도 그것만 드셨다고 하더라"면서 "지금은 회복이 많이 되셨고, 건강한 모습으로 돌아오셔서 다행이다"고 했다.

