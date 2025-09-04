스포츠조선

송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티비')

기사입력 2025-09-04 06:05


송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티…

송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티…

송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티…

송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티…

송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티…

송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티…

송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 송은이가 김숙의 문자에 욕설을 날린 이유를 밝혀 웃음을 안겼다.

3일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "'이사님! 그때 저한테 왜 그러셨어요..?' 김숙에게 온 비보 퇴사자들의 편지"라며 영상이 게재됐다.

이날 송은이는 "얼마 전 숙이가 KBS2 '옥탑방 문제아들' 끝나고 문자를 보냈다"며 달라진 김숙의 모습에 놀랐던 일을 떠올렸다.

그는 "'옥탑방' 녹화 중 숙이가 나보고 뭘 해보라고 했는데, 안 될 것 같아서 안 하려고 그랬는데 마지 못해서 했다. 하여튼 그렇게 넘어갔다"면서 "근데 녹화 끝나고 '언니가 하기 싫은 거 같았는데 억지로 시킨 거 너무 미안하다'고 문자가 왔다"고 김숙에서 받았던 갑작스러운 사과 문자를 언급했다.

송은이는 "'XX 이거 보이스피싱인가. 내 휴대폰 번호 유출로 누가 숙이 인 척 한다' 싶었다"면서 "진실인 걸로 밝혀지긴 했다"며 믿을 수 없는 일이 펼쳐졌던 그날을 떠올리며 웃었다.


송은이, 김숙 문자에 "XX, 보이스피싱인가" 욕설 날린 이유 ('비보티…
그러자 김숙은 "캐릭터라는 게 진짜 중요한 것 같다. 뚱하니 있는 캐릭터니까 다정하게 이야기를 하면 너무 고마워하고 너무 감사해한다"면서 "언니는 매 번 친절한 스타일이지 않냐. 그러다가 불쑥 올라오면 '왜 저러냐'는 말이 나온다"고 했다.

그때 송은이는 유달리 예민했던 날을 떠올리며 그날 직원들이 담배를 많이 피웠다고 밝혔다. 아침 러닝 후 러닝 복장으로 회의를 참석, 저녁에도 테니스 약속이 있었다는 송은이. 이에 회의가 하나라도 틀어지면 테니스를 못 가니까 한껏 예민해진 상태였다고.

이에 김숙은 "은이 언니 참 좋은 사람이지 않냐. 모임을 7개에서 10개 정도 하시고 사업을 하시고 미팅을 일주일에 한 10개 정도 하시고 본인이 이걸 다 해낸다고 생각을 하시는 것 같다"면서 "'긍정의 힘이 이렇게 무섭고 안 좋은 거구나. 나 괜찮다. 멀쩡하다'고 하는데 모두가 고통을 받고 있다"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼 로망 최초 고백 "신혼집에 PC방 선물, 무전기로 호출"

2.

'유학 결정' MC몽, 찐친 이승기 만났다..우울증 날린 미소 '활짝'

3.

신지, ♥문원과 결혼 준비중 결국 눈물 "생애 첫 집에서 함께, 너무 설레"

4.

심형탁, 첫눈에 반한 '18살 연하' ♥사야 미모..."애절한 구애 끝에 결혼" ('슈돌')

5.

김윤지, 출산 1년만 16kg 감량 비결 "10kg 딸 안고 스쿼트" ('슈돌')

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼 로망 최초 고백 "신혼집에 PC방 선물, 무전기로 호출"

2.

'유학 결정' MC몽, 찐친 이승기 만났다..우울증 날린 미소 '활짝'

3.

신지, ♥문원과 결혼 준비중 결국 눈물 "생애 첫 집에서 함께, 너무 설레"

4.

심형탁, 첫눈에 반한 '18살 연하' ♥사야 미모..."애절한 구애 끝에 결혼" ('슈돌')

5.

김윤지, 출산 1년만 16kg 감량 비결 "10kg 딸 안고 스쿼트" ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'강등 위기' 대구FC, 베테랑 일부 훈련 무단이탈 논란→사실 확인 뒤 징계 진행

2.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

3.

[광주 현장]'시즌 안끝났는데 깜짝 발표' SSG, 이숭용 감독과 3년 최대 18억 재계약

4.

'한국 국가대표' 김민재 그렇게 팔고 싶나...뮌헨, '리버풀 이적 불발' 英 국대 영입 관심

5.

[단독 인터뷰]야구장에서 딸을 잃었다, 아버지는 무너졌다 "제발 누가 설명해주세요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.