'이종혁 子' 탁수, 전희철 딸과 핑크빛♥.."호감 있는 사람" ('내새…

[스포츠조선 조윤선 기자] 이종혁 아들 탁수와 전희철 딸 수완이 핑크빛 기류를 형성했다.
그러나 전희철 딸 전수완은 어두운 표정을 감추지 못했다. 이탁수에게 마음이 있던 전수완은 이신향과 룸메이트인 탓에 두 사람이 나누는 대화를 고스란히 듣게 된 것. 이를 본 전희철은 "문 열고 나가고 싶다"며 딸을 안쓰러워했다.
이종혁은 아들들이 데이트 코스를 직접 짠다는 말에 "탁수는 수목원 같은 곳에서 산책할 거 같다. 새소리 들으면서 데이트할 것 같다"고 예상했다. 이를 들은 이철민은 "손을 만질까 봐 걱정이다. 손잡으면 안 된다. 큰일 난다"며 걱정했고, 이종혁은 "다 하고! 손잡고!"라며 거침없이 말했다. 이에 김대희는 "저 사람 미친 사람이네"라며 버럭했고, 딸 가진 아빠들 모두 안절부절못하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
이에 이신향은 "살짝 어떤 실망감, 아쉬움이 있었다"며 "데이트는 좋았는데 신경이 쓰이는 게 생겨버렸다"며 기대와 다른 답변에 아쉬움을 감추지 못했다. 그러나 이탁수는 "사실 아직 데이트를 다른 사람들하고는 안 해보고 이야기를 많이 안 했으니까 어떤 사람인지 모르지 않냐. 다른 사람과도 이야기해 보고 싶으니까 솔직하게 '내 스타일은 이런 스타일'이라고 이야기했던 거 같다. 거짓말만 하면 나중에 실망만 더 크다"라고 솔직한 생각을 밝혔다.
한편 각 커플은 데이트 도중 갑작스럽게 데이트 상대를 교체하라는 문자를 받았다. 앞서 아들들의 데이트 신청 미션 전 딸들은 전날 미니데이트 했던 사람을 제외하고 데이트하고 싶은 이성의 이름을 적어냈고, 즉시 선택한 이성이 있는 장소로 이동하게 된 것.
이신향은 아쉬움 가득한 모습으로 이탁수의 곁을 떠났고, 이탁수가 있는 곳에는 전수완이 찾아왔다. 이탁수는 첫인상이 좋았던 전수완이 나타나자 "설마 했는데 와서 되게 기분 좋았다"고 밝혔다.
그동안 이탁수를 마음에 두고 있던 전수완은 마침내 단둘이 있게 되자 적극적으로 대화를 이끌었다. 특히 테이프에 대해 "누구한테 받은 거 같냐"고 질문했고, 이탁수는 "한 분은 신향 님을 추측해 봤고, 한 분은 수완 님인 것 같다"고 답했다. 이에 전수완은 "맞다"라고 용기 내서 고백했고, 이탁수는 미소로 답하며 두 사람 사이에 핑크빛 분위기가 무르익었다.
전수완은 "용기 내서 표현했던 거 같다. 뭔가 그래도 내가 호감 가진 분한테 한 번도 표현을 안 하면 후회가 될 것 같아서 표현했다"며 진심 어린 속마음을 고백했다.