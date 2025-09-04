'이종혁 子' 탁수, 전희철 딸과 핑크빛♥.."호감 있는 사람" ('내새…

스포츠조선

'이종혁 子' 탁수, 전희철 딸과 핑크빛♥.."호감 있는 사람" ('내새끼')

기사입력 2025-09-04 06:21


[스포츠조선 조윤선 기자] 이종혁 아들 탁수와 전희철 딸 수완이 핑크빛 기류를 형성했다.

3일 방송된 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애'에서는 선착순 데이트 미션의 결과 및 새롭게 급변하는 러브라인이 그려졌다.

이날 선착순 데이트 신청 미션을 받은 아들들은 각자 마음에 둔 상대에게로 향했다. 이종혁 아들 이탁수는 이철민 딸 이신향에게 데이트 신청을 했다. 전날 서로를 선택해 쌍방 호감을 확인한 두 사람이 데이트까지 함께 하게 되면서 화기애애한 분위기를 풍겼다.

그러나 전희철 딸 전수완은 어두운 표정을 감추지 못했다. 이탁수에게 마음이 있던 전수완은 이신향과 룸메이트인 탓에 두 사람이 나누는 대화를 고스란히 듣게 된 것. 이를 본 전희철은 "문 열고 나가고 싶다"며 딸을 안쓰러워했다.

이종혁은 아들들이 데이트 코스를 직접 짠다는 말에 "탁수는 수목원 같은 곳에서 산책할 거 같다. 새소리 들으면서 데이트할 것 같다"고 예상했다. 이를 들은 이철민은 "손을 만질까 봐 걱정이다. 손잡으면 안 된다. 큰일 난다"며 걱정했고, 이종혁은 "다 하고! 손잡고!"라며 거침없이 말했다. 이에 김대희는 "저 사람 미친 사람이네"라며 버럭했고, 딸 가진 아빠들 모두 안절부절못하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이종혁의 예상대로 이탁수는 데이트 코스로 산책을 선택했다. 이탁수는 데이트 중 "어제 어땠어? 테이프…"라고 물었고, 이신향은 "떨렸지"라고 답했다. 이어 "테이프 목소리가 누구인지 확실히 알겠다"면서 서로의 마음을 확인하는 듯한 모습을 보였다.


이후 LP카페에서 대화를 나누던 두 사람은 각자 스타일에 대한 이야기를 나눴다. 이신향은 "나는 한 명한테 꽂히는 스타일"이라고 말했고, 이탁수는 "난 그래도 여러 명과 이야기를 해보는 스타일인 것 같다"며 정반대의 성향을 드러냈다.

이에 이신향은 "살짝 어떤 실망감, 아쉬움이 있었다"며 "데이트는 좋았는데 신경이 쓰이는 게 생겨버렸다"며 기대와 다른 답변에 아쉬움을 감추지 못했다. 그러나 이탁수는 "사실 아직 데이트를 다른 사람들하고는 안 해보고 이야기를 많이 안 했으니까 어떤 사람인지 모르지 않냐. 다른 사람과도 이야기해 보고 싶으니까 솔직하게 '내 스타일은 이런 스타일'이라고 이야기했던 거 같다. 거짓말만 하면 나중에 실망만 더 크다"라고 솔직한 생각을 밝혔다.


한편 각 커플은 데이트 도중 갑작스럽게 데이트 상대를 교체하라는 문자를 받았다. 앞서 아들들의 데이트 신청 미션 전 딸들은 전날 미니데이트 했던 사람을 제외하고 데이트하고 싶은 이성의 이름을 적어냈고, 즉시 선택한 이성이 있는 장소로 이동하게 된 것.

이신향은 아쉬움 가득한 모습으로 이탁수의 곁을 떠났고, 이탁수가 있는 곳에는 전수완이 찾아왔다. 이탁수는 첫인상이 좋았던 전수완이 나타나자 "설마 했는데 와서 되게 기분 좋았다"고 밝혔다.

그동안 이탁수를 마음에 두고 있던 전수완은 마침내 단둘이 있게 되자 적극적으로 대화를 이끌었다. 특히 테이프에 대해 "누구한테 받은 거 같냐"고 질문했고, 이탁수는 "한 분은 신향 님을 추측해 봤고, 한 분은 수완 님인 것 같다"고 답했다. 이에 전수완은 "맞다"라고 용기 내서 고백했고, 이탁수는 미소로 답하며 두 사람 사이에 핑크빛 분위기가 무르익었다.

전수완은 "용기 내서 표현했던 거 같다. 뭔가 그래도 내가 호감 가진 분한테 한 번도 표현을 안 하면 후회가 될 것 같아서 표현했다"며 진심 어린 속마음을 고백했다.

