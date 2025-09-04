선미, '박진영 손절설' 침묵 끝 입 열었다 "해명하고 싶던 일..딱 한…

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 가수 선미가 박진영의 '손절설'에 대해 적극 해명했다.

2일 공개된 유튜브 콘텐츠 '살롱드립2' DAY6 편 말미 가수 선미 출연의 예고가 공개됐다.

이날 선미는 장도연과 즐거운 대화를 나눴다. 장도연은 "선미 씨는 음악을 만드니까 엄청난 이별을 해서라도 명곡이 나온다면 이별을 경험할 만 하냐"라 궁금해 했고 선미는 "일단 제가 연애를 해야"라며 답답해 했다.

선미는 "저는 그 썸 타는 것을 잘 못 견디는 거 같다. 뭘 자꾸 재냐"라고 한탄했고 장도연은 "그냥 빨리 빨리 했으면 좋겠어~"라며 공감했다.

"사귈 거야, 안 사귈 거야. 그게 아니면 그냥 꺼져!"라며 선미의 마음에 이입해 열변을 토했고 선미는 손뼉까지 치며 좋아했다.


장도연은 "그 유명한 이야기 있지 않냐. 선미 씨의 연애에 대해"라며 과거 박진영이 선미의 연애에 대해 언급한 일화를 꺼냈다.

2020년 MBC '라디오스타'에서 박진영은 선미의 연애 스타일에 대해 "한 번은 선미가 모성에 끌리는 남자를 만났다. 다 퍼줄 거 같아 말렸다. 그런데 한번 꽂히면 계속 만나게 되니까 내 충고에도 만나더라. 한동안 서로 안 봤다. 이제는 안 그런다"고 밝혀 '손절설'이 불거졌다.

선미는 "저 진짜 너무 해명하고 싶은 게 있다. 저 그거 진짜 딱 한 번이다. 한 사람이다. 제가 했던 가장 첫 번째 연애다"라고 그 뒤로 실수는 없다고 해명했다.


이어 '이상형'에 대해서는 "저는 끌리는 얼굴형이 따로 있다"라며 각진 얼굴형에 대해 모사했고 장도연은 "잠깐만, 그거 박진영 아니냐"라 해 선미를 당황케 했다.

shyun@sportschosun.com

