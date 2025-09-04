스포츠조선

극심 스트레스로 30kg 빠진 현주엽 “가족들 모두 정신과 치료…사과는 내가 받아야”

기사입력 2025-09-04 08:56


극심 스트레스로 30kg 빠진 현주엽 “가족들 모두 정신과 치료…사과는 …

[스포츠조선 조민정 기자] 농구 레전드이자 방송인 현주엽이 억울함을 토로하며 눈물의 고백을 쏟아냈다. 근무 태만, 갑질, 아들 특혜 등 각종 의혹으로 세간의 뭇매를 맞았던 그는 "모두 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 하지만 우리 가족은 완전히 무너졌다"며 충격적인 근황을 전했다.

현주엽은 4일 최근 개설한 자신의 유튜브 채널을 통해 논란 이후 처음으로 입을 열었다. 제작진이 "사람들이 사과를 기다리는 것 같다"고 묻자 그는 "사과할 게 있으면 좋다. 하지만 대체 어떤 사과를 하라는 거냐. 이미 모든 의혹은 허위였다고 밝혀졌는데 사람들이 그걸 모른다"고 목소리를 높였다.

특히 후배 갑질 논란과 관련해서는 "통화 내용이 짜깁기였다는 게 드러났다"고 주장했다. 휘문고 감독 시절 근무 태만 논란에 대해서도 "최초 보도가 오보라는 게 언론중재위를 통해 나왔고 정정보도도 이미 나왔다"고 강조했다.

그는 아들 특혜 의혹으로 인한 악플을 언급하며 분노를 감추지 못했다. "우리 애들이 무슨 죄냐. 아들이 수개월 병원에 입원했고 아내도 입원 치료를 받았다. 나 역시 정신과에서 입원을 권유받았지만 아이들을 돌봐야 해서 버텼다"며 "네 식구가 모두 정신과 치료를 받고 있다. 오히려 내가 사과를 받아야 한다"고 목소리를 높였다.

현주엽은 극심한 스트레스로 30㎏ 넘게 체중이 빠졌다고 털어놨다. "하루에 한 끼 먹거나 아예 안 먹는다. 오늘도 소맥이 첫 끼였다. 의사도 놀라더라"며 "와이프는 46㎏까지 빠졌다. 가족 모두가 사회적 시선 때문에 하고 싶은 걸 하지 못한다. 아들도 농구를 하고 싶어도 눈치 때문에 못한다. 그게 더 비참하다"고 토로했다.

이어 "약을 먹지 않으면 잠을 잘 수가 없다. 우울증은 자살충동, 불면증, 대인기피, 식욕부진 등 여러 가지 형태로 온다. 유튜브를 다시 시작한 것도 변화를 주기 위해서"라고 설명했다.

끝으로 그는 "한 가정이 완전히 무너졌다. 내가 방송을 다시 시작해야 아이들도 상황이 나아질 것 같다. 세상이 전부 그렇지 않다는 걸 보여주고 싶다"고 절절하게 말했다.

앞서 현주엽은 지난해 휘문고 농구부 감독으로 있으면서 방송 일정 탓에 근무를 소홀히 했다는 의혹, 후배 갑질, 아들 특혜 논란 등에 휘말렸다. 그러나 언론중재위원회 조정에 따라 최초 보도 매체가 정정보도를 내며 "겸직·근무 태만 의혹은 사실이 아니다"라고 인정한 바 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

스포츠 많이본뉴스
1.

'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"

2.

[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다

3.

충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까

4.

KBO 출신 최초 150안타 쳐야 하는데, 이정후 3일 만에 또 벤치신세...COL전 라인업 제외

5.

'급하게 중견수 바꿨는데 3루수 실책이라니...' 끝내기 실책으로 허망하게 패배. 롯데는 6위 추락[수원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.