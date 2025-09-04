'이승기♥' 이다인, MC몽 저격 "1년도 넘은 사진 왜 지금 올려?" …

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] MC몽이 이승기-이다인 부부, 이유비와의 다정샷을 올린 가운데, 이다인이 불편한 심경을 드러냈다.
이다인은 "1년도 넘은 사진을 굳이 지금 올리면서 시끄럽게 만드는 이유가 뭐지?"라며 분노했다.
MC몽은 해당 사진을 공개하며 과거 KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일' 시즌1에 함께 출연하기도 한 이승기와의 끈끈한 친분을 자랑했다.
하지만 이에 대해 이승기의 아내 이다인은 "1년도 넘은 사진"이라고 밝히며 "굳이 지금 올려서 시끄럽게 만드는 이유가 뭐지?"라고 언짢은 기색을 드러냈다.
하지만 지난 6월 돌연 원헌드레드 업무에서 배제돼 총괄 프로듀서 업무 역시 중단했다는 소식이 알려졌다.
이와 관련해 MC몽은 "그동안 극도로 심한 우울증, 그리고 한 번의 수술, 건강악화로 음악을 하는 것이 힘들 정도로 심했다. 사랑하는 원헌드레드 외 비피엠 프로듀서 일은 차가원 회장에게 모든 걸 맡기고 저의 건강과 저만의 발전을 위해 유학을 결정했다"며 한국을 떠날 계획이라고 밝혔다. 이어 그는 "올해 앨범 준비하고 발표한다. 그리고 음악 공부 하고 언어 공부 에 집중 하고 싶은 마지막 욕심이라 생각한다"라고도 전했다.
