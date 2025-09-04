진태현, 갑상선암 수술 그 후…"장기 절반 절제, 너무 속상"[SCin스…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 진태현이 갑상선암 수술 이후 근황을 전했다.
이어 "버겁고 힘들지만 그래도 훈련을 열심히 하려고 한다"라라며 "가장 몸이 좋아지려 할 때 갑자기 모든 것을 멈춰야 하는 수술을 해서 너무 속상하지만 시간이 지나니 이것 또한 감사하다. 멈출 필요가 있었던 거 같다"라고 했다.
그러면서 "8월 한여름 혹서기 이렇게까지 열심히 조깅으로 몸을 단련한 이유는 여름 훈련을 해야 가을이 아닌 겨울을 지나 내년 봄까지 유지할 수 있기 때문이다. 시민마라토너는 역시 4계절 계속 달려야 한다"고 털어놨다.
끝으로 "인생의 목표들이 생기니 너무 좋다. 하지만 언제나 본업과 가정이 우선이다. 취미는 즐거운 취미일 뿐"라고 강조했다.
공개된 사진 속에는 러닝에 집중하며 구슬땀을 흘리는 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 수술 후에도 흔들림 없는 의지로 달리는 모습이 많은 이의 감탄을 사는 중이다.
진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했으며, 부부는 입양을 통해 세 딸을 두고 있다. 2021년에는 임신 소식을 전했으나 출산을 앞두고 아이를 떠나보내는 아픔을 겪기도 했다. 지난 1월에는 두 명의 딸을 추가로 입양해 가족을 꾸렸다. 이어 지난 5월 갑상선암을 고백한 뒤 6월 수술을 받고 회복에 전념하고 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com