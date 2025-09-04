스포츠조선

진태현, 갑상선암 수술 그 후…"장기 절반 절제, 너무 속상"[SCin스타]

기사입력 2025-09-04 10:57


진태현, 갑상선암 수술 그 후…"장기 절반 절제, 너무 속상"[SCin스…
사진 출처=진태현 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 진태현이 갑상선암 수술 이후 근황을 전했다.

진태현은 3일 자신인 SNS에 "저는 다시 가열차게 마라톤 훈련을 열심히 하고 있다"라며 근황을 알렸다.

그는 "아직 몸이 올라오지 못 해 조금은 버겁지만 최선을 다해 가장 좋았을 때를 생각하면서 복구 중에 있다"라면서도 "올해는 목표를 이루지 못할 것 같다. 최선을 다해 원래 올해의 목표인 싱글을 해보려고 했지만 몸의 장기 중 반을 절제하는 수술을 해서 인지 조금은 몸이 더디게 올라온다"라고 고백했다.

이어 "버겁고 힘들지만 그래도 훈련을 열심히 하려고 한다"라라며 "가장 몸이 좋아지려 할 때 갑자기 모든 것을 멈춰야 하는 수술을 해서 너무 속상하지만 시간이 지나니 이것 또한 감사하다. 멈출 필요가 있었던 거 같다"라고 했다.

그러면서 "8월 한여름 혹서기 이렇게까지 열심히 조깅으로 몸을 단련한 이유는 여름 훈련을 해야 가을이 아닌 겨울을 지나 내년 봄까지 유지할 수 있기 때문이다. 시민마라토너는 역시 4계절 계속 달려야 한다"고 털어놨다.

또 "달리기를 30대에만 만났더라면 더 잘 달릴 수 있을지도 모르지만 40대에 만난 것도 참 감사하다"라며 "내년 봄엔 꼭 잘 달리고 싶다"고 바랐다.

끝으로 "인생의 목표들이 생기니 너무 좋다. 하지만 언제나 본업과 가정이 우선이다. 취미는 즐거운 취미일 뿐"라고 강조했다.

공개된 사진 속에는 러닝에 집중하며 구슬땀을 흘리는 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 수술 후에도 흔들림 없는 의지로 달리는 모습이 많은 이의 감탄을 사는 중이다.


진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했으며, 부부는 입양을 통해 세 딸을 두고 있다. 2021년에는 임신 소식을 전했으나 출산을 앞두고 아이를 떠나보내는 아픔을 겪기도 했다. 지난 1월에는 두 명의 딸을 추가로 입양해 가족을 꾸렸다. 이어 지난 5월 갑상선암을 고백한 뒤 6월 수술을 받고 회복에 전념하고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

스포츠 많이본뉴스
1.

'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"

2.

[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다

3.

충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까

4.

KBO 출신 최초 150안타 쳐야 하는데, 이정후 3일 만에 또 벤치신세...COL전 라인업 제외

5.

'급하게 중견수 바꿨는데 3루수 실책이라니...' 끝내기 실책으로 허망하게 패배. 롯데는 6위 추락[수원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.